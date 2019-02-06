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06.02.2019 09:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье директору школы грозит штраф после лекции "авторитетов"

Текст: Ольга Журман

В отношении директора школы в Михайловском районе Приморского края возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной во время интервью в рамках специального проекта ведомства "Эфир".

Прокурорская проверка в школе прошла после появления информации в соцсетях о том, что в учебном заведении состоялся урок о половом воспитании, проведенный якобы криминальными авторитетами.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Рейд подтвердил, что в январе в селе Первомайское трое местных жителей провели беседу с учащимися 5-8 классов. "Лекторы" не имели отношения ни к системе профилактики правонарушений, ни к учебному процессу в целом. Кроме того, один из них нецензурно выражался при несовершеннолетних. В отношении него составлен административный протокол о правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

"Выяснилось, что один из этих троих граждан вообще не привлекался к уголовной ответственности, а у двоих других судимость погашена", - отметил Куренной.

Ранее глава района Владимир Архипов заявил, что урок вели двое бывших учеников школы, чтобы урегулировать произошедший ранее конфликт. Двое школьников что-то не поделили, один допустил в отношении другого непечатное выражение, что вылилось в скандал в масштабах всей школы.

"По фактам нарушения законодательства об образовании по поводу того, что необоснованно был прерван учебный процесс, не соблюли пропускной режим на территории школы, прокурор района внес представление директору школы и главе Михайловского района", - рассказал представитель Генпрокуратуры РФ.

Руководителю учебного заведения также придется ответить за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 5.57 КоАП ("Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций"). Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей

Материалы направили для рассмотрения в суд.

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