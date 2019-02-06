Вертолет МЧС вылетел к месту схода вагонов в Хабаровском крае

Вертолет МИ-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС России вылетел в район разъезда Дуссе-Алинь Верхнебуреинского района, где сошли вагоны с углем. Находящиеся на борту спасатели и сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте проведут расследование на месте ЧП, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Напомним, сегодня утром на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук с рельсов сошли 27 вагонов. Всего в составе товарняка их было 54. Пострадавших нет, но вот восстанавливать дорожное полотно придется. Сейчас этим занимаются две восстановительных поезда и аварийно-ремонтная бригада РЖД. Еще одна направляется на место происшествия.

К месту схода также выехала комиссия Дальневосточной железной дороги.