Ижевчанка три раза сменила фамилию, чтобы не платить долги

Ижевчанка три раза меняла фамилию, чтобы не платить долги. Всего на ее счету более 28 миллионов рублей задолженности, сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

Женщина по фамилии Паздерина вышла замуж и сменила фамилию на Паздерина-Славкина. На ижевчанку с такой фамилией приставами возбуждено пять исполнительных производств на сумму более восьми миллионов рублей.

После этого женщина не только сменила фамилию на Славкину, но и прописку с ижевской на питерскую. Сумма долга на гражданку с этой фамилией составила пять миллионов рублей. После этого женщина еще раз сменила фамилию и стала Богдановой. У нее в долгах числится 15,5 миллиона.

Так как по адресу регистрации она не проживала, приставы объявили ее в розыск. Тогда же и выяснилась махинация с неоднократной сменой фамилий. Должницу задержали в московском аэропорту Шереметьево и запретили ей выезд за пределы страны.