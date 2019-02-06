В Казани снегоуборочный поезд врезался в вагоны для заключенных

Снегоуборщик протаранил в Казани спецвагоны для заключенных. Сейчас по факту столкновения проводится проверка. О происшествии сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

Авария произошла 5 февраля. Снегоуборочная путевая машина въехала на 46 путь парка отстоя станции "Казань", где врезалась в вагоны для перевозки спецконтингента.

Следователи не уточняют, находились ли там в этот момент арестанты. Но вот начальник караула ФСИН был. Он госпитализирован с ушибами.

Повреждены два вагона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.