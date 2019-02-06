В Казани завуч пригрозила пустить школьников "на колбасу"

Специалисты управления образованием Казани проводят проверку в одной из городских школ после того, как в Сеть попала аудиозапись, где завуч и учитель математики кричит на учеников, используя оскорбления. Обещая, в том числе, пустить учеников "на колбасу".

Если факт нарушения педагогом должностных обязанностей будет установлен, то его ждет "дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом РФ", сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования и науки Татарстана.

Между тем, по данным местных СМИ, жалобы на педагога как у детей, так и у их родителей, были давно. Причина - весьма грубая манера общения завуча. Запись одного из таких диалогов, где учительница кричит на плохо написавших пробный ЕГЭ школьников, попала в Сеть.