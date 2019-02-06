В Удмуртии голодные свиньи насмерть загрызли свою хозяйку

В одной из деревень Малопургинского района Удмуртии свиньи насмерть загрызли свою хозяйку. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

Трагедия произошла еще 1 февраля, однако известно о ней стало только сейчас. По предварительным данным, погибшая пошла кормить домашних животных. В хлеву у нее случился эпилептический припадок, она упала и потеряла сознание. Голодные животные объели лицо, уши и плечо хозяйки. Женщина скончалась от кровопотери.

Рано утром ее тело нашел супруг, который накануне приболел и лег спать пораньше.

По факту происшествия проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства трагедии.