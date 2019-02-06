В ульяновской гимназии детям дали вафли с червями

Администрация Ульяновска проводит проверку по факту нарушения организации питания в городской гимназии №33. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Накануне в соцсетях была опубликована фотография и запись о том, что ученикам гимназии в столовой раздали вафли с червями. Достоверность информации была подтверждена в ходе проверки.

- Пятиступенчатая система контроля организации питания в школе дала сбой. Бракеражная комиссия заметила нарушение и изъяла некачественную продукцию. По данному факту проводится проверка, администрация готовит обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор, - сообщили в пресс-службе.

Услугу по организации питания в гимназии оказывает ООО "Альтернатива". Как пояснил ее директор Андрей Толмачев, заведующая производством при приемке продукции "безответственно подошла к процессу и нарушила его", что и привело к инциденту.

- Одна из упаковок была ненадлежащего качества, но это не было выявлено заведующей производством. Более того, минуя бракеражную комиссию, эта упаковка вафель была роздана детям. По данному факту в нашей организации проходит проверка. Ответственный за нарушения сотрудник уволен. Я выйду в школу, чтобы извиниться в первую очередь перед детьми, которым были поставлены продукты ненадлежащего качества. Этот случай для нас из ряда вон выходящий, - заявил Толмачев.