Барнаул пережил очередную серьезную коммунальную аварию. На этот раз - на крупном водоводе. Ранним утром 30 января более двухсот жилых домов и административных зданий в Индустриальном и Железнодорожном районах остались без горячего и холодного водоснабжения. Разлившая вода на несколько часов парализовала движение в районе пересечения улицы Малахова и Павловского тракта, город встал в километровых пробках.

Три бригады "Росводоканал Барнаул" оперативно провели ремонтно-восстановительные работы. Оказалось, что лопнула не сама труба 800-миллиметрового диаметра, а старая чугунная задвижка, предназначенная для сброса воды. Такая задвижка не подвержена коррозии, но если лопается, то происходит масштабное затопление окрестной территории. В ноябре 2018 года при очередной проверке сетевого оборудования визуально все было в порядке - специалисты уверены, что к аварии привело резкое понижение температуры. Нынешним летом руководство горводоканала намерено заменить все старые сливные чугунные задвижки. Но проблема гораздо шире.

- Мы лишний раз убедились в том, насколько изношены сети в краевом центре, - сообщил корреспонденту "РГ" гендиректор ООО "Барнаульский водоканал" Дмитрий Масловский. - Нужно серьезное обновление. Случившаяся авария - не какой-то особый случай в Барнауле, она типична для отрасли в целом. В последние годы горводоканалом проведена частичная модернизация, в том числе сетей - установлены оборудование для регулировки давления и частотные регуляторы на насосах, отрегулировали режимы работы. Аварийность значительно снизилась. В то же время перекладка трубопроводов идет не так интенсивно, как требуется. Хотелось бы увеличить объемы в четыре-пять раз, но все упирается в финансы.

Источников финансирования ремонта сетей два - платежи за коммунальные услуги и городской бюджет. В первом случае, чтобы привести сети в порядок быстрыми темпами, необходимо, как утверждают в горводоканале, повысить тариф на пятьдесят-сто процентов. Все понимают, что сегодня это нереально. Но и муниципальный бюджет такие расходы не потянет.

- Нужны федеральные или краевые программы, которые помогли бы привлечь дополнительные средства на ремонт, - уверен Дмитрий Масловский. - Но не все так просто.

Так, Алтайский край в прошлом году не смог стать участником федеральной целевой программы "Чистая вода" - в России есть более проблемные территории. Та же ситуация - и с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Специалисты оценивают износ водоводных сетей в Барнауле на уровне семидесяти процентов. Это не критично, но их состояние будет ухудшаться с каждым годом, если не заняться масштабным обновлением сейчас.

По мнению экспертов, авария на прошлой неделе напомнила еще об одной болевой точке. Если бы ливневая канализация на улице Малахова работала в штатном режиме, последствия разлива воды были бы значительно меньше. И здесь есть вопросы к дорожникам и управляющим компаниям. Если первый пик аварийности в Барнауле провоцируют крепкие зимние морозы, то второй наступает весной, когда талые воды сливают в хозбытовую канализацию. Два года назад из-за этого пришлось менять участок коллектора на Змеиногорском тракте длиной почти полтора километра.

Износ водоводных сетей - не единственная инженерная проблема Барнаула. Нынешним летом Алтайский филиал Сибирской генерирующей компании намерен кардинально заняться перекладкой тепловых сетей краевого центра. По оценке специалистов, 54 процента сетей - около 700 километров - выработали свой ресурс и стали потенциально аварийными. В 2019 году запланировано отремонтировать около 40 километров.

Прямая речь

Александр Гросс, председатель комитета по городскому хозяйству Барнаульской городской думы:

Беда в том, что в крае нет достаточных средств на реконструкцию водоводов, а на федеральном уровне нет соответствующих программ. "Чистая вода" - это другие задачи. Выход один: крупным компаниям вроде "Росводоканала" лоббировать принятие федеральной программы. Так сделала СГК в отношении теплового хозяйства - был принят и начал работать закон об альтернативной котельной.

Тем временем

Четвертого февраля на заседании коллегии краевой прокуратуры первый заместитель прокурора Алтайского края Александр Фомин сообщил, что количество коммунальных аварий в Барнауле выросло до 178 в год. "Прокуратура потребовала от минстроя края, управлений по промышленности и по тарифам должного контроля реализации программ коммунальщиков. Сегодня четверть тепловых - 800 из 3 300 километров - и половина водопроводных - 6,6 тысячи из 13,3 тысячи километров - сетей нуждаются в полной замене", - заявил Фомин. По его мнению, в Барнауле не выполняются в полном объеме производственные и инвестиционные программы. Это стало основанием для внесения 23 представлений, после которых три человека были привлечены к административной ответственности.