Парень и девушка насмерть замерзли в Приангарье

Полиция Иркутской области проводит проверку по факту ЧП: два человека обнаружены мертвыми в салоне автомобиля недалеко от города Усть-Кут.

Как рассказали в ведомстве, девушка пропала из дома еще 2 февраля. Родные обратились в полицию, начались поиски. Наконец машину, где находилась она и молодой человек, нашли на берегу реки Лена. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, смерть, скорее всего, наступила от переохлаждения.

Отметим, что сейчас в Иркутской области, как и на территории всей Сибири, температура опустилась ниже 30 градусов.