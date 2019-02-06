Под Иркутском пассажир автобуса предотвратил ДТП после смерти водителя

В городе Шелехов Иркутской области водитель рейсового автобуса потерял сознание прямо на маршруте. Один из пассажиров заметил, что водитель обмяк в кресле и упустил управление, а автобус съезжает в кювет. Мужчина успел дотянуться до руля и выровнять колеса. С помощью еще одного пассажира он переключил коробку передач, нажал на тормоз и остановил автобус.

Как сообщили в пресс-службе областного МВД, благодаря их реакции, удалось избежать ДТП, никто в салоне не пострадал. Когда автобус остановился, очевидцы вызвали "скорую". До прибытия врачей пассажиры пытались привести в чувство водителя. Однако 63-летний шофер скончался на руках у медиков. Точная причина смерти пока неизвестна.

Отважный пассажир оказался пенсионером МВД подполковником в отставке. Узнав о случившемся, общественная организация ветеранов ОВД Иркутской области пообещала отметить решительные действия своего сослуживца.