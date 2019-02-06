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06.02.2019 11:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые создали способ выявления террористов и наркодилеров

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые новосибирского Института неорганической химии (ИНХ) СО РАН работают над созданием высокоточного метода обнаружения взрывчатых и наркотических соединений. Как передает журнал "Наука в Сибири", обнаружить такие частицы можно будет, даже если человек просто касался их кончиками пальцев.

Фото: iStock
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Новосибирские исследователи разработали уникальную насадку на масс-спектрометр, которая существенно повышает его чувствительность. С помощью масс-спектрометрии специалисты определяют массу атомов или молекул по характеру перемещения ионов в электрическом и магнитном полях. Однако в процессе ионизации исследуемых соединений теряется большая доля заряженных частиц, это не позволяет применять метод при минимальной массе вещества.

Новая разработка позволяет повысить число ионов, которые попадают в масс-спектрометр. Этого удалось добиться благодаря использованию аэродинамического распада капель при помощи особого механизма, именуемого "Пузырь".

- Механизм "пузырь" заключается в том, что у любой заряженной капли ионы одного знака собираются преимущественно на границе раздела жидкость - газ, поскольку диполи в капле ориентируются определенным образом. Когда она подвергается воздействию потока газа, то сначала становится плоской, затем в ней появляется углубление, а после капля превращается в пузырь, который лопается, - поясняет научный сотрудник ИНХ СО РАН Дмитрий Шевень.

При разрыве оболочки, самые мелкие фрагменты получают положительный заряд, а более крупные, находившиеся внутри пузыря - отрицательный. На данном этапе ученым удалось с помощью этого метода определить взрывчатый гексоген и алкалоиды опия из раствора концентрацией 10-6 грамм на грамм.

В дальнейшем, специалисты намерены определить предел обнаружения вещества в каплях меньшей размерности. При этом не только в чистых растворах, но и с различными примесями, что будет максимально приближено к реальным условиям.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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