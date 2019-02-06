У новосибирских малых и средних предприятий растет популярность микрозаймов. В ответ на это Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с января 2019 года увеличил размер микрозайма до пяти миллионов руб-лей (ранее - до трех миллионов).

Как отметили в фонде, воспользоваться микрозаймом могут малые и средние предприятия, которые заняты в обрабатывающих производствах, сфере науки и научного обслуживания, здравоохранении, торговле, строительстве и других отраслях. Деньги могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.

При этом микрозаем можно получить по действующей на данный момент ключевой ставке Центрального банка РФ (сегодня это 7,75 процента годовых). По данным пресс-службы регионального правительства, за все время работы фонда с 2010 года малому бизнесу Новосибирской области выдано 2,7 тысячи займов на общую сумму в 2,4 миллиона рублей. По итогам прошлого года наиболее активными заемщиками оказались предприниматели Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Чистоозерного, Тогучинского, Ордынского, Венгеровского районов, а также города Бердска.

Между тем, как показал опрос, проведенный специалистами Сибирского главного управления Банка России, в прошлом году около шестнадцати процентов представителей малого и среднего бизнеса, работающих в регионах СФО, воспользовалось услугами микрофинансовых организаций (МФО). В опросе приняли участие около 900 малых и средних компаний. Для сравнения: в 2017 году ни один из респондентов не указал в анкете, что имеет активный заем в МФО.

Такая тенденция, полагают в ведомстве, связана с тем, что бизнес стал активнее интересоваться сегментом микрозаймов как дополнительным источником финансирования. Некоторые МФО уже предоставляют заемщикам средства по ставке от шести до десяти процентов годовых на срок до трех лет.

- В отдельных случаях предпринимателям удобнее взять средства на развитие бизнеса в МФО, нежели в банках. Например, воспользоваться услугами некоммерческих фондов микрофинансирования, которые созданы в рамках реализации федеральной программы развития МСП, - отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

По данным Банка России, из 15,5 миллиарда рублей, выданных в 2017 году малому и среднему бизнесу микрофинансовыми организациями, до девяноста процентов средств пришлось как раз на такие фонды.

- Спрос на займы, особенно залоговые, со стороны малого бизнеса стабильно растет, - подтвердил корреспонденту "РГ" директор по развитию новосибирской микрокредитной организации "Ваш инвестор" Антон Аксенов. - И связано это с несколькими факторами. Во-первых, займы под залог имущества (автомобилей, спецтехники, недвижимости) - это быстрые деньги в режиме "здесь и сейчас". А малому бизнесу крайне важна оперативность: длительное ожидание одобрения кредита может сорвать внезапно появившуюся выгодную сделку, нарушить планы компании и даже остановить бизнес-процессы из-за нехватки средств. Во-вторых, сама процедура рассмотрения заявки максимально упрощена по сравнению с аналогичным процессом в банке, что тоже привлекает малый бизнес.

Кроме того, отмечают участники рынка, на увеличение числа обращений за микрозаймами влияет повышение уровня информированности предпринимателей об отрасли в целом. Представители строительной и транспортной сфер чаще всего берут займы на сумму от 800 тысяч до трех миллионов рублей, торговли - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Как правило, направляют займы на пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, выплату заработной платы сотрудникам.

Кстати

В сфере малого и среднего предпринимательства Новосибирска занято более 320 тысяч человек, или более 40 процентов трудоспособного населения города.