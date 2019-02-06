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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

И деньги, и время

У малого и среднего предпринимательства растет спрос на микрозаймы
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 26(7784)
У новосибирских малых и средних предприятий растет популярность микрозаймов. В ответ на это Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с января 2019 года увеличил размер микрозайма до пяти миллионов руб-лей (ранее - до трех миллионов).
В отдельных случаях предпринимателям удобнее взять средства на развитие бизнеса в МФО, нежели в банках. Фото: Татьяна Кравченко/РГ В отдельных случаях предпринимателям удобнее взять средства на развитие бизнеса в МФО, нежели в банках. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В отдельных случаях предпринимателям удобнее взять средства на развитие бизнеса в МФО, нежели в банках. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Как отметили в фонде, воспользоваться микрозаймом могут малые и средние предприятия, которые заняты в обрабатывающих производствах, сфере науки и научного обслуживания, здравоохранении, торговле, строительстве и других отраслях. Деньги могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Как изменится спрос на микрозаймы в Сибири

При этом микрозаем можно получить по действующей на данный момент ключевой ставке Центрального банка РФ (сегодня это 7,75 процента годовых). По данным пресс-службы регионального правительства, за все время работы фонда с 2010 года малому бизнесу Новосибирской области выдано 2,7 тысячи займов на общую сумму в 2,4 миллиона рублей. По итогам прошлого года наиболее активными заемщиками оказались предприниматели Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Чистоозерного, Тогучинского, Ордынского, Венгеровского районов, а также города Бердска.

Между тем, как показал опрос, проведенный специалистами Сибирского главного управления Банка России, в прошлом году около шестнадцати процентов представителей малого и среднего бизнеса, работающих в регионах СФО, воспользовалось услугами микрофинансовых организаций (МФО). В опросе приняли участие около 900 малых и средних компаний. Для сравнения: в 2017 году ни один из респондентов не указал в анкете, что имеет активный заем в МФО.

Фото: depositphotos.com
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Такая тенденция, полагают в ведомстве, связана с тем, что бизнес стал активнее интересоваться сегментом микрозаймов как дополнительным источником финансирования. Некоторые МФО уже предоставляют заемщикам средства по ставке от шести до десяти процентов годовых на срок до трех лет.

- В отдельных случаях предпринимателям удобнее взять средства на развитие бизнеса в МФО, нежели в банках. Например, воспользоваться услугами некоммерческих фондов микрофинансирования, которые созданы в рамках реализации федеральной программы развития МСП, - отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

По данным Банка России, из 15,5 миллиарда рублей, выданных в 2017 году малому и среднему бизнесу микрофинансовыми организациями, до девяноста процентов средств пришлось как раз на такие фонды.

- Спрос на займы, особенно залоговые, со стороны малого бизнеса стабильно растет, - подтвердил корреспонденту "РГ" директор по развитию новосибирской микрокредитной организации "Ваш инвестор" Антон Аксенов. - И связано это с несколькими факторами. Во-первых, займы под залог имущества (автомобилей, спецтехники, недвижимости) - это быстрые деньги в режиме "здесь и сейчас". А малому бизнесу крайне важна оперативность: длительное ожидание одобрения кредита может сорвать внезапно появившуюся выгодную сделку, нарушить планы компании и даже остановить бизнес-процессы из-за нехватки средств. Во-вторых, сама процедура рассмотрения заявки максимально упрощена по сравнению с аналогичным процессом в банке, что тоже привлекает малый бизнес.

Фото: Photoxpress
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Кроме того, отмечают участники рынка, на увеличение числа обращений за микрозаймами влияет повышение уровня информированности предпринимателей об отрасли в целом. Представители строительной и транспортной сфер чаще всего берут займы на сумму от 800 тысяч до трех миллионов рублей, торговли - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Как правило, направляют займы на пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, выплату заработной платы сотрудникам.

Кстати

В сфере малого и среднего предпринимательства Новосибирска занято более 320 тысяч человек, или более 40 процентов трудоспособного населения города.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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