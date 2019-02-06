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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о новой угрозе Сибири

Текст: Оксана Грибанова
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Исследователи из Университета Вашингтона выяснили, что эрозию вечной мерзлоты, которая находится в том числе и в российской Сибири, усиливают ранние весенние дожди. В результате более активно высвобождается метан - парниковый газ, провоцирующий глобальное потепление, передает Phys.org.

К таким выводам специалисты пришли, изучая в течение трех лет выбросы метана в болотах и около них, темпы роста осоковых и изменения температуры почвы на различных глубинах в Аляске.

Фото: Instagram.com/ussurtigr/
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В 2016 году исследователи обнаружили, что температура грунта на краю зоны вечной мерзлоты повысилась на 20 дней раньше, чем обычно, а выбросы метана по сравнению с предыдущими периодами увеличились на 30 процентов. Кроме того, было зафиксировано еще одно тревожное обстоятельство - весенние дожди в 2016 году начались гораздо раньше, чем в 2014 году.

Было установлено, что ранние дожди быстрее нагревают грунт. В результате почва становится перенасыщенной влагой, избыток которой стекает в мерзлые болота, также повышая их температуру и способствуя ускорению обмена веществ у обитающих в водоемах микроорганизмов. В следствие чего последние начинают усиленно выделять метан.

Кстати, нагревание грунта подтверждает и тот факт, что вокруг болот стало произрастать больше осок. Помимо повышения угрозы глобального потепления увеличение темпов таяния грунта может спровоцировать разрушение построенных на ней зданий и инфраструктуры, предупреждают исследователи.

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