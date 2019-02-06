В Кузбассе открылся новый корпус областного кардиоцентра

Новый корпус Кузбасского кардиологического центра тожественно открылся сегодня в Кемерове. Здание, в котором располагается конференц-зал, начали строить почти десять лет назад. Однако вскоре объект был заморожен из-за отсутствия средств. Возобновили стройку, как сообщает ОТР, два года назад.

В общей сложности на возведение корпуса и его оснащение потратили 230 миллионов рублей, причем большая часть этой суммы - из федерального бюджета.

В современном конференц-зале медики Кузбасского кардиоцентра будут проводить обучение своих коллег из лечебных учреждений области по специальным программам. Кроме того, здесь оборудованы спортивные залы, которых в кардиоцентре никогда не было. Для инвалидов-колясочников установлены два лестничных подъемника. И основной корпус теперь соединен с новым корпусом переходом.

По словам замдиректора по научной и учебной работе института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Евгения Григорьева, основной компонент - реабилитационная база для послеоперационных пациентов, кардиологических больных, как в рамках болезней системы кровообращения, так и серьезных неврологических расстройств.