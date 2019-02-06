В Кузбассе ребенок погиб при пожаре в жилом доме

В Кемеровской области при пожаре в трехэтажном доме пострадала многодетная приемная семья, погиб ребенок.

Сообщение о возгорании трехэтажного дома в поселке Мозжуха Кемеровской области поступило на пульт МЧС в 19:09 по местному времени.

- На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, произошло обрушение перекрытий, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Олейникова. - На месте происшествия работало 9 единиц техники и более 30 спасателей. Открытое горение было ликвидировано в 21:53.

Как стало известно, в доме проживала многодетная приемная семья. Родители и пятеро детей были госпитализированы.

- Тело ребенка найдено на месте пожара в частном доме многодетной семьи в поселке Мозжуха, - сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

- В настоящее время на месте пожара работает следственная группа, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева. - В Мозжуху выехали криминалист и заместитель руководителя управления. Опрашиваются очевидцы случившегося.

Причины пожара выясняются. Дом многодетной семьи сгорел полностью.