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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Долговая приписка

Фермер-банкрот пытался уйти от финансовой ответственности перед кредитором
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 26(7784)
Новосибирские полицейские пресекли попытку главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств региона уйти от финансовой ответственности перед кредитором. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье о покушении на неправомерные действия при банкротстве. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы со штрафом в двести тысяч рублей.

Крестьянско-фермерское хозяйство, которым формально еще руководит 41-летний житель Новосибирской области, должно возместить своему единственному кредитору восемь миллионов рублей. По закону процедура банкротства предусматривает ряд мер для того, чтобы кредиторская задолженность была выплачена - вплоть до продажи с молотка имущества заемщика. Однако в этом случае банкрот решил уйти от ответственности.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- С целью создания фиктивной дополнительной кредиторской задолженности и перераспределения конкурсной массы он представил в Арбитражный суд Новосибирской области копию фиктивной расписки о якобы полученном займе в размере десяти миллионов рублей. А также заявление о включении этого заемщика в реестр требований кредиторов, - сообщила корреспонденту "РГ" представитель регионального ГУ МВД Наталья Жуласова.

Но "финт" не получился. В арбитражном суде отказали в удовлетворении требований, признав недоказанной кредиторскую связь между фиктивным заемщиком и обанкротившимся КФХ. Документы, предоставленные подозреваемым, оказались фальсификацией. Теперь в обстоятельствах дела будут разбираться сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области.

Между тем, по словам начальника управления развития сельских территорий и инвестиций регионального министерства сельского хозяйства Евгения Зайцева, на начало года в Новосибирской области в процедуре банкротства находилось 44 сельхозпредприятия - 9,4 процента от общего числа организаций отрасли, представивших финансовую отчетность. Еще восемь заявлений о банкротстве рассматривает арбитражный суд.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Согласно данным мониторинга областного минсельхоза, в группе риска остается около сотни сельхозорганизаций. Часть из них может рассчитывать на поддержку государства.

- В рамках федерального закона о финансовом оздоровлении сельхозтоваропроизводителей в Новосибирской области сейчас проводятся процедуры в отношении одиннадцати предприятий. Общая сумма реструктурированной задолженности составляет 33 миллиона рублей. Еще одно заявление рассматривает комиссия по финансовому оздоровлению, - отметил Евгений Зайцев.

По его мнению, профильным органам управления в муниципальных районах необходимо проработать возможность участия аграрных предприятий в этой программе. Региональные власти, в свою очередь, должны помочь сельхозпредприятиям, обратившимся за помощью, сохранить производственный потенциал.

Кстати

В арбитражном суде возрождается практика мировых соглашений между кредиторами и должниками. В прошлом году их было заключено пять, что, по мнению Евгения Зайцева, свидетельствует об индивидуальном подходе к взысканию средств со стороны заявителей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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