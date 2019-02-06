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06.02.2019 11:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области обновят санитарную авиацию

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В этом году в Новосибирской области практически заново создадут санитарную авиацию. Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил на встрече с представителями СМИ в правительстве области.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

По данным пресс-службы регионального правительства, на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в регионе будет направлено более 35 миллиардов рублей. Среди первоочередных мероприятий на 2019 год, как считает Андрей Травников, должно стать практически полное обновление санитарной авиации.

- Мы получим специализированное оборудование, воздушные суда, будут построены необходимые посадочные вертолетные площадки для доставки экстренных пациентов в основные клиники региона, - сказал глава области.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Планируется, что первая посадочная вертолетная площадка появится на территории Новосибирской областной клинической больницы.

В ближайшие дни будет объявлено о первом транше, первом распределении вертолетов минздравом РФ и корпорацией "Ростех". Власти надеются, что Новосибирская область в числе первых получит технику.

Губернатор Андрей Травников отметил, что уже сегодня - в случае экстренной необходимости - пациентов доставляют воздушным транспортом из всех районов области. Посадочные площадки оборудованы в каждом районном центре, а также в Новосибирске, на базе действующих аэропортов.

- Задача текущего года - приобретение специализированной техники и создание площадок, максимально приближенных к клиникам, оказывающим помощь пациентам из районов области, - еще раз подчеркнул глава региона.

Справка "РГ"

Нацпроектом "Здравоохранение" предусмотрено к концу 2022 года запустить в стране 1,3 тысячи новых мобильных медицинских комплексов, к концу 2024-го - организовать 420 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснастить медоборудованием 160 региональных медорганизаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров, больниц), а также построить или реконструировать 40 детских больниц и отделений. Предполагается, что 1,8 миллиона специалистов пройдут программы повышения профессиональной квалификации.

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