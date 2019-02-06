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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири экс-главврач детской больницы получила срок за мошенничество

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего главного врача Детской городской больницы № 3 Натальи Никифоровой.

Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, ее приговорили к трем годам колонии и штрафу в три миллиона рублей. Заслуженного врача России задержали летом прошлого года, а в начале июля определили меру пресечения: домашний арест.

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На тот момент 70-летняя женщина уже год как находилась на пенсии. Однако, как выяснили следователи, в течение полутора лет, с середины 2015 года по конец 2016-го, Никифорова незаконно получала прибыль, используя служебное положение.

Уголовное дело было возбуждено сразу по трем статьям: о мошенничестве, получении взятки и ее вымогательстве. Последние два пункта обвинения связаны с "откатами" на сумму 800 тысяч, которые главврач детской больницы получала от коммерческих фирм, участвовавших в аукционе на поставку в медучреждение лекарств. Руководитель клиники оказывала содействие определенным предпринимателям в этих торгах.

Но прежде всего, речь в материалах следствия шла о мошеннической схеме, в которой помимо Никифоровой участвовали ее 57-летняя заместитель по экономическим вопросам и руководитель медицинского направления компании "Д2 Страхование". Как было доказано в суде, троица вступила в преступный сговор с намерением присвоить деньги за лечение пациентов под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию.

Они составляли фиктивные документы о взаиморасчетах между Детской городской больницей №3, страховой компанией и неким ИП, выступавшим в качестве агента страховщиков. Согласно этим бумагам, родители маленьких пациентов оплачивали их пребывание в палатах повышенной комфортности. Но деньги шли не в кассу медучреждения, а в общую копилку участников мошеннической схемы.

Фото: iStock
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Таким образом им удалось "заработать" свыше восьми миллионов рублей, которыми аферисты распорядились по собственному усмотрению. Такая сумма по закону определяется как особо крупный размер, соответственно судебные санкции в отношении фигурантов применяются самые строгие.

Вероятно, суд учел почтенный возраст и заслуги Никифоровой, которая 26 лет отработала на посту главврача детской больницы. Но главным образом, на смягчение приговора повлияло признание ей вины и заключение со следствием досудебного соглашения. В результате, дело в отношении ее было выделено в особое производство. Остальные участники преступной схемы еще ожидают судебного исхода дела.

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