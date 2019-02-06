В Сибири экс-главврач детской больницы получила срок за мошенничество

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего главного врача Детской городской больницы № 3 Натальи Никифоровой.

Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, ее приговорили к трем годам колонии и штрафу в три миллиона рублей. Заслуженного врача России задержали летом прошлого года, а в начале июля определили меру пресечения: домашний арест.

На тот момент 70-летняя женщина уже год как находилась на пенсии. Однако, как выяснили следователи, в течение полутора лет, с середины 2015 года по конец 2016-го, Никифорова незаконно получала прибыль, используя служебное положение.

Уголовное дело было возбуждено сразу по трем статьям: о мошенничестве, получении взятки и ее вымогательстве. Последние два пункта обвинения связаны с "откатами" на сумму 800 тысяч, которые главврач детской больницы получала от коммерческих фирм, участвовавших в аукционе на поставку в медучреждение лекарств. Руководитель клиники оказывала содействие определенным предпринимателям в этих торгах.

Но прежде всего, речь в материалах следствия шла о мошеннической схеме, в которой помимо Никифоровой участвовали ее 57-летняя заместитель по экономическим вопросам и руководитель медицинского направления компании "Д2 Страхование". Как было доказано в суде, троица вступила в преступный сговор с намерением присвоить деньги за лечение пациентов под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию.

Они составляли фиктивные документы о взаиморасчетах между Детской городской больницей №3, страховой компанией и неким ИП, выступавшим в качестве агента страховщиков. Согласно этим бумагам, родители маленьких пациентов оплачивали их пребывание в палатах повышенной комфортности. Но деньги шли не в кассу медучреждения, а в общую копилку участников мошеннической схемы.

Таким образом им удалось "заработать" свыше восьми миллионов рублей, которыми аферисты распорядились по собственному усмотрению. Такая сумма по закону определяется как особо крупный размер, соответственно судебные санкции в отношении фигурантов применяются самые строгие.

Вероятно, суд учел почтенный возраст и заслуги Никифоровой, которая 26 лет отработала на посту главврача детской больницы. Но главным образом, на смягчение приговора повлияло признание ей вины и заключение со следствием досудебного соглашения. В результате, дело в отношении ее было выделено в особое производство. Остальные участники преступной схемы еще ожидают судебного исхода дела.