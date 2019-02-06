В Сибири ученые узнали, что будет, если нагреть тундру

Ученые красноярского научного центра СО РАН провели интересный эксперимент, с помощью которого выяснили, что станет с арктической почвой при потеплении.

- Для нас было важно узнать, как изменятся потоки парниковых газов при изменении температуры и влажности в Арктике. Ведь если потепление приведет к высвобождению всех запасов почвенного углерода, то климат станет еще более жарким, - пояснили в региональном СО РАН.

Для эксперимента были созданы специальные камеры, в которых удалось смоделировать арктическое лето - 80 суток относительно теплой погоды, когда в тундре возможны активное образование, разложение и переработка органического вещества. Для эксперимента использовали арктическую почву, доставленную из Якутии.

Оказалось, что нагрев всего на два градуса вдвое увеличивает выброс из почвы углекислого газа. В результате с каждого квадратного метра площади более теплая почва выделяет на 50 грамм больше углекислого газа, чем обычная.

- Эти результаты важны для оценки потерь углерода мерзлотными экосистемами при прогнозировании последствий глобального потепления в высоких широтах, - пояснила один из авторов исследования, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института леса им. В.Н Сукачева СО РАН Светлана Евграфова.