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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири ученые узнали, что будет, если нагреть тундру

Текст: Надежда Столярчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые красноярского научного центра СО РАН провели интересный эксперимент, с помощью которого выяснили, что станет с арктической почвой при потеплении.

- Для нас было важно узнать, как изменятся потоки парниковых газов при изменении температуры и влажности в Арктике. Ведь если потепление приведет к высвобождению всех запасов почвенного углерода, то климат станет еще более жарким, - пояснили в региональном СО РАН.

Фото: AP
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Для эксперимента были созданы специальные камеры, в которых удалось смоделировать арктическое лето - 80 суток относительно теплой погоды, когда в тундре возможны активное образование, разложение и переработка органического вещества. Для эксперимента использовали арктическую почву, доставленную из Якутии.

Оказалось, что нагрев всего на два градуса вдвое увеличивает выброс из почвы углекислого газа. В результате с каждого квадратного метра площади более теплая почва выделяет на 50 грамм больше углекислого газа, чем обычная.

- Эти результаты важны для оценки потерь углерода мерзлотными экосистемами при прогнозировании последствий глобального потепления в высоких широтах, - пояснила один из авторов исследования, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института леса им. В.Н Сукачева СО РАН Светлана Евграфова.

Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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