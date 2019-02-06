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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Внедрению инноваций должен помочь крупный бизнес
Текст: Ирина Егорова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(7784)
Сибирским промышленным и инновационным предприятиям рекомендовали активнее развивать сотрудничество с крупными российскими компаниями и бороться за их заказы.

Как отметил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на окружном совещании в Новосибирске, для этого у регионов есть все - кадровый и промышленный потенциал, научные разработки. Вот только с их внедрением по-прежнему сложности. Между тем ряд институтов развития специально создан для того, чтобы помогать доводить ноу-хау до производства.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
В Бердске разместят предприятия Новосибирского научного центра

Примеры взаимодействия есть, но их пока немного. Так, Фондом развития промышленности на реализацию проектов выдано 6,6 миллиарда рублей займов, в том числе 3,2 миллиарда в 2018 году. За три года открыто семь производств.

По словам министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Андрея Посаженникова, для расширения рынков сбыта правительство региона заключает соглашения с крупными компаниями.

- Мы подписали дорожные карты с "Газпропром", "Роснефтью, "Сибуром". Необходимо искать новые форматы взаимодействия, анализировать вызовы и спрос компаний, - отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Созданный в прошлом году федеральный "Инновационный инжиниринговый центр" (ИИЦ) одну из своих задач видит в формировании кооперационной цепочки из крупных российских предприятий, малого и среднего предпринимательства, инжиниринговых и научных центров для реализации проектов.

Генеральный директор ИИЦ Николай Колпаков привел такой пример: крупные компании и госструктуры закупают насосные станции за рубежом - от трех до десяти штук в год. А всего - приблизительно сто единиц.

- Разместить самостоятельно такой заказ у местного производителя они не могут - нужно заказывать не менее тридцати штук сразу. Из-за этого закупки осуществляются за рубежом, - посетовал Колпаков.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Роботизация производства требует новых подходов к подготовке кадров

Руководитель проектного офиса ИИЦ Иван Арсентьев уверен, что потенциал заказов корпораций огромен: сейчас они закупают импортного оборудования на четыре-пять миллиардов рублей в год. Необходимо переориентировать их на российский рынок. У ИИЦ есть возможности синхронизировать инвестиционные программы госкорпораций и крупного бизнеса и сформировать общий заказ. Пилотными регионами, в которых ИИЦ обкатает такую модель, стали Красноярский край, Калининградская и Тюменская области, Республика Саха.

Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков отметил, что в рамках реализации проекта развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" предполагается создание научно-образовательных центров мирового уровня. Он предложил открыть в Новосибирске филиал ИИЦ, который способствовал бы продвижению технологий в реальный сектор экономики, а также размещению заказов в регионах. Это позволит снизить себестоимость высокотехнологичного продукта.

- Для достижения максимального эффекта и реализации производственного потенциала регионов крайне важно в полной мере использовать возможности, предоставляемые институтами развития, - резюмировал полпред Сергей Меняйло.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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