Стрельбу по бронетехнике с вертолетов Ми-28Н показали на видео

На Ставрополье состоялись масштабные учения отдельного вертолетного полка Южного военного округа, в ходе которых прошли пуски боевых ракет. В маневрах было задействовано 15 вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", а также Ми-8АМТШ "Терминатор".

"Пилоты ударных и транспортно-боевых вертолетов совершили несколько вылетов с применением ракетного и пушечного вооружения по различным мишеням, имитирующим вертолеты и бронетехнику на удалении до трех километров", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

На кадрах видеозаписи показаны пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельба из авиационной пушки. Отдельно демонстрируется пуск ракет из комплекса "Атака", которые могут поражать бронированные цели на расстоянии до пяти километров.

Впрочем, это не предел для вертолета Ми-28Н, который с помощью управляемых ракет "Хризантема-М" может уничтожать цели на дистанции до десяти километров. "Ночной охотник" также может нести и сбрасывать 500-килограммовые авиабомбы.

Главным преимущество ударного вертолета Ми-28Н является усиленная бронезащита кабины экипажа и основных узлов машины. В результате чего повысилась устойчивость машины к боевым повреждениям.