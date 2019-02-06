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06.02.2019 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии мужчина расстрелял машины сборщиков черемши

Текст: Елена Мелихова (Магас)

В Ингушетии возбуждено уголовное дело против мужчины, подозреваемого в том, что он расстрелял из охотничьего ружья четыре автомобиля. Сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.

В центре Краснодара неизвестные расстреляли автомобиль

Уточняется, что подвергшиеся нападению машины принадлежат сборщикам черемши. Автомобили они оставили на окраине селения Алкун Сунженского района, отправившись на работу.

ЧП произошло 3 января. Подозреваемым стал неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления 53-летний житель селения Галашки. Никто из владельцев машин не пострадал, однако сами транспортные средства получили значительные повреждения.

Уже на следующий день после случившегося полицейские установили местонахождение стрелка. Оружие изъято. Оно зарегистрировано на чужое имя.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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