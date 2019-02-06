В Ингушетии мужчина расстрелял машины сборщиков черемши

В Ингушетии возбуждено уголовное дело против мужчины, подозреваемого в том, что он расстрелял из охотничьего ружья четыре автомобиля. Сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.

Уточняется, что подвергшиеся нападению машины принадлежат сборщикам черемши. Автомобили они оставили на окраине селения Алкун Сунженского района, отправившись на работу.

ЧП произошло 3 января. Подозреваемым стал неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления 53-летний житель селения Галашки. Никто из владельцев машин не пострадал, однако сами транспортные средства получили значительные повреждения.

Уже на следующий день после случившегося полицейские установили местонахождение стрелка. Оружие изъято. Оно зарегистрировано на чужое имя.