В КБР похоронили убитого бандитами полицейского

В Кабардино-Балкарии попрощались с лейтенантом полиции Асланом Балкаровым, который 4 февраля скончался от полученных во время нападения на наряд ДПС ранений.

- Аслана Балкарова сегодня похоронили с воинскими почестями в Кишпеке Баксанского района республики, откуда он родом, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального МВД.

Полицейский умер почти через две недели после нападения бандитов на сотрудников ДПС. Он получил проникающее ножевое ранение и был госпитализирован сначала в клиническую больницу Нальчика, а затем после операции переведен в Москву. Несмотря на приложенные медиками усилия, спасти Аслана Балкарова не удалось.

Ранее сообщалось, что на инспекторов ДПС напали четверо вооруженных ножами бандитов. Все они были убиты ответным огнем полицейских. Выяснилось, что нападавшие были уроженцами Ингушетии, а прокурор КБР отметил их приверженность экстремистским взглядам.