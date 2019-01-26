В КБР установили личности бандитов, напавших на полицейских

В Кабардино-Балкарии следователи установили личности четырех мужчин, напавших с ножами на полицейских. Ими оказались студенты из Ингушетии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Как ранее уже писала "РГ", нападение на полицейских произошло в четверг вечером в Нальчике на пересечении улиц Идарова и Суворова. Пока сотрудники ДПС занимались проверкой остановленной ими машины, на них набросились четверо неизвестных, вооруженных ножами. Они успели ранить одного из силовиков, прежде чем сотрудники полиции открыли огонь. На месте были ликвидированы трое нападавших, еще один получил ранения, но остался жив. Однако вскоре поступило сообщение, что он скончался в больнице.

Известно также, что в машине у нападавших были обнаружены черные маски.

По факту случившегося следственный комитет по КБР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пообещал, что по поводу этого инцидента проведет 26 января внеочередное заседание антитеррористической комиссии республики. Также Евкуров поручил Совету безопасности региона провести профилактическую работу с родственниками и ближайшим окружением участников нападения. Правоохранительные органы Ингушетии получили задание от властей региона найти организаторов нападения на полицейских в Нальчике.

- Нужно выяснить, имеется ли в преступлении экстремистская составляющая, - передает слова Юнус-Бека Евкурова РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. - Важно найти организаторов и идеологов нападения и вне зависимости от их ранга и статуса, положения в обществе покарать по всей строгости уголовного законодательства РФ.