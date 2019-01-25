Новости

В Сибири десятки школ и больниц эвакуировали из-за угрозы взрыва 09:12
Видео: Американец поставил на пикап маленькие колеса от погрузчика 09:08
Каждый десятый россиянин заявил о росте зарплаты 09:02
В КБР медики рассказали о состоянии полицейского после нападения 08:58
К месту схода оползня в Хабаровском крае доставили 20-тонный бульдозер 08:57
Прах Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне в апреле 08:50
В Иркутске после звонков о минировании заработали больницы и школы 08:20
США отзывают некоторых дипломатов из Венесуэлы 08:17
Среди груза в аэропорту Гонконга нашли 120 кг кетамина 07:22
Волна сообщений о минировании дошла до Приамурья, Бурятии и Якутии 06:39
В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель 06:30
Часы Судного дня продолжили показывать две минуты до конца света 06:27
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на четыре километра 05:50
Полиция задержала более ста человек за беспорядки в центре Афин 05:30
Самая дорогая квартира в США продана за 238 миллионов долларов 05:11
Экс-губернатор Хабаровского края назначен членом коллегии ВПК 04:24
В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка 04:24
Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку 03:10
Сенат США не одобрил законопроект Трампа по завершению "шатдауна" 02:58
Николас Мадуро заявил, что полностью здоров 02:52
Канцлер Австрии заявил о готовности ЕС перенести дату Brexit 02:33
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву 02:20
США передали РФ послание с требованиями по выполнению ДРСМД 02:00
Мадуро рассказал о словах поддержки Путина 01:17
Эвакуированные жильцы дома в Балашихе вернулись в свои квартиры 00:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
25.01.2019 08:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР медики рассказали о состоянии полицейского после нападения

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

Полицейский, пострадавший в результате нападения группы неизвестных в четверг вечером, находится в реанимации.

Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике

Как рассказали "РГ" в республиканской клинической больнице в Нальчике, пострадавший получил проникающее ножевое ранение. Однако сейчас его состояние стабилизировалось. Он находится в реанимации, куда его перевели после срочной операции.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером на наряд ДПС в Нальчике было совершенно нападение. Четверо неизвестных, вооруженных холодным оружием, напали на силовиков. Они успели ранить одного из них, прежде чем сотрудники полиции открыли огонь. На месте были ликвидированы трое нападавших, еще один получил ранения, но остался жив. Однако вскоре стало известно, что он скончался в больнице.

По факту случившегося следственный комитет по КБР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку
В Иркутске после звонков о минировании заработали больницы и школы
Каждый десятый россиянин заявил о росте зарплаты
Часы Судного дня продолжили показывать две минуты до конца света
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву