В КБР медики рассказали о состоянии полицейского после нападения

Полицейский, пострадавший в результате нападения группы неизвестных в четверг вечером, находится в реанимации.

Как рассказали "РГ" в республиканской клинической больнице в Нальчике, пострадавший получил проникающее ножевое ранение. Однако сейчас его состояние стабилизировалось. Он находится в реанимации, куда его перевели после срочной операции.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером на наряд ДПС в Нальчике было совершенно нападение. Четверо неизвестных, вооруженных холодным оружием, напали на силовиков. Они успели ранить одного из них, прежде чем сотрудники полиции открыли огонь. На месте были ликвидированы трое нападавших, еще один получил ранения, но остался жив. Однако вскоре стало известно, что он скончался в больнице.

По факту случившегося следственный комитет по КБР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".