В Нальчике скончался последний из нападавших на полицейских

Четвертый нападавший на наряд ДПС в центре столицы КБР скончался в четверг вечером. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах республики.

Ранее сообщалось, что один из нападавших мужчин после стрельбы выжил и госпитализирован с ранениями.

Также стало известно, что полицейский, которого ранили ножом, прооперирован и сейчас находится в стабильном состоянии. Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах КБР, из операционной мужчину перевели в реанимацию.

Нападение на полицейских совершили в четверг около 18 часов четыре человека. Они ранили одного из сотрудников ДПС ножом. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия и ликвидировали троих из нападавших, а одного ранили.

Уголовное дело по факту нападения на стражей порядка возбудило Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").