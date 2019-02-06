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Проект: В регионах

В основе всего — надежный, основательный фундамент

Чем занимается научная школ геотехники СПбГАСУ
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Петербургские грунты слабые и водонасыщенные, они могут резко поменять свою структуру при техногенных и природных изменениях, например, при промерзании и оттаивании. Поэтому строить в Северной столице не просто. Но благодаря разработкам петербургских ученых сейчас в городе появляются уникальные объекты. Здания не просто тянутся ввысь, в них появляются полноценные подземные пространства — паркинги, дополнительные этажи. Работы по геотехническому мониторингу, научному обоснованию и сопровождению большинства уникальных зданий, построенных в Петербурге в последние годы, проводились силами научной школы конструкций и технологий устройства фундаментов и подземных сооружений в слабых грунтах Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ).
Фото: Отдел по связям с общественностью СПбГАСУ Фото: Отдел по связям с общественностью СПбГАСУ
Фото: Отдел по связям с общественностью СПбГАСУ

Творческий коллектив научной школы конструкции и технологии устройства фундаментов возглавляет заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ, заслуженный работник высшей школы, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), вице-президент Российского общества механики грунтов и фундаментостроения(РОМГИФ), доктор технических наук, профессор Рашид Мангушев.

Сама школа образована при кафедре геотехники. Право заниматься в ней получают лучшие студенты строительного факультета СПбГАСУ.Окончив базовый строительный курс (бакалавриат), они на конкурсной основе могут поступать в магистратуру, а после магистратурыв аспирантуру.

- Работа в школе ведется по самым актуальным вопросам, связанным со строительной отраслью. С учетом задач, которые возникают у строительных организаций, мы даем темы для выпускных квалификационных работ нашим будущим бакалаврам, магистрантам и темы для диссертаций аспирантам.

Они не просто выполняют теоретические работы, но и проводят производственные эксперименты, осуществляют внедрение и непосредственно на строительных площадках, - говорит Рашид Мангушев.

Обеспечить столь тесную связь образования и науки с реальными производственными задачами стало возможно благодаря тому, что четверть преподавателей кафедры геотехники работают на строительных предприятиях. К слову, среди слушателей научной школы значительную часть составляют сотрудники и даже руководители строительных организаций.

Фото: Отдел по связям с общественностью СПбГАСУ
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Одним из ключевых направлений работы научной школы является обустройство глубоких котлованов больших размеров. Специалисты школы привлекались для решения сложных задач, возникших при строительстве второй сцены Мариинского театра.

Они вели расчетный анализ, геотехническое обоснование и осуществляли научное сопровождение строительства подземного пространства под строящимся зданием. Сотрудники школы внесли свой вклад в работу по реконструкции БДТ. В обновленном здании предполагалось строительство вращающейся сцены. Проект потребовал углубления части исторического фундамента. Чтобы реализовать этот замысел, сохранившийся фундамент был дополнительно усилен. Кафедра геотехники принимала участие в геотехническом обосновании нулевого цикла многофункционального комплекса Лахта-Центра, стадиона на Крестовском острове, Морского порта, а также крупных торговых центров и гостиниц в исторической части Петербурга. Всего за последние пять лет силами сотрудников научной школы выполнено более 200 научно-технических заключений по проектированию и строительству оснований и фундаментов зданий и сооружений.

Ученые на основании инженерных изысканий помогают подобрать оптимальный тип фундамента, конструкцию ограждения котлована, выполняют и обосновывают расчеты по осадке строящегося и соседних зданий и сооружений.

По словам Рашида Мангушева, сейчас технологии и научные знания в геотехнике достигли такого уровня, что построить можно любое здание на любом грунтовом основании. Главное, чтобы застройщик был готов к строгому соблюдению рекомендаций специалистов и к тому, что работа в непростых петербургских грунтах, да еще и в условиях плотной городской застройки, потребует серьезных капиталовложений.

Сотрудники научной школы также занимаются исследованиями, касающимися строительства в условиях вечной мерзлоты, и в частности изучают возможность использования в условиях Крайнего Севера композитных свай. Наработками петербургских исследователей уже заинтересовались крупнейшие производители композитных материалов.

А всего за пять лет творческий коллектив научной школы получил 12 авторских свидетельств на изобретения и патенты.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СПБГАСУ: строим будущее вместе
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