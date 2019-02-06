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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

По уважительной причине

Карельские депутаты предлагают ввести десятидневный "отпуск по болезни"
Текст: Ольга Бухарова, Светлана Цыганкова
Российская газета - Неделя № 27(7785)
Сейчас больничный надо брать, даже если требуется поваляться в постели пару дней. Фото: Донат Сорокин/ТАСС Сейчас больничный надо брать, даже если требуется поваляться в постели пару дней. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Сейчас больничный надо брать, даже если требуется поваляться в постели пару дней. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В случае легкого недомогания работнику нужно предоставлять возможность пропуска рабочего времени (одного или нескольких дней) при согласовании с работодателем, но без предоставления больничного листа. С такой законодательной инициативой выступили карельские депутаты. Если она будет одобрена местным парламентом, то могут быть внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. Как сообщает сайт Петрозаводского городского Совета, одним из главных аргументов депутата Петрозаводского городского Совета Александра Анишина стал опыт европейских стран.

- Наши граждане вынуждены вызывать доктора ради больничного листа даже при легком недомогании, чтобы не получить прогул. Либо они переносят заболевание на ногах, рискуя собственным здоровьем и распространяя свои болезнетворные микробы среди коллег. А ведь зачастую для выздоровления достаточно отлежаться пару дней, - считает Александр Анишин.

Фото: iStock
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Депутат предлагает как вариант установить десять дней в год, в течение которых работник при легком недомогании может по согласованию с руководством отсутствовать на рабочем месте без больничного листа с сохранением заработной платы. "Первое, что приходит на ум, - это еще один дополнительный официальный день "отдыха" для сотрудника", - пояснил "РГ" Сергей Блохин, эксперт в области трудового права. По его словам, Россия и так занимает лидирующее место в мире по числу нерабочих и праздничных дней. Кроме того, это дополнительная бумажная волокита - ведь этот один день надо как-то оформлять - заявление на предоставление этого дня, например. "И сразу же вопрос, когда его предоставлять - до или постфактум? Ведь этот день надо оплачивать сотруднику, а бухгалтерии своевременно оформить. Или же предоставить день отдыха на основе больничного? Но больничный на один день не дается. В каких случаях и как его использовать сотрудникам, тоже непонятно, - считает эксперт.

Практика

- Компания не может объявить замечание, выговор и тем более уволить человека, если его попросту нет на месте, - рассказала "РГ" Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической фирмы BLS. - Поэтому вынуждена ждать, когда он вернется, чтобы потом узнать причину, потребовать объяснения и т.д. В нашей практике было несколько случаев, когда человек просто перестал ходить на работу и не появлялся более полугода. Работодатель созвал комиссию из сотрудников, которые пришли к человеку домой, а он закрыл дверь перед их носом. Человека уволили, а потом он через суд добился восстановления. Выяснилось, что у него была редкая форма болезни, которая запрещала любой контакт с людьми.

Власть Право Трудовое право Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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