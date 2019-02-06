Петербуржец получил условный срок за убийство друга сувенирным мечом

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который в сентябре прошлого года убил друга сувенирным мечом. Он получил условный срок, а также должен выплатить семье погибшего 711 тысяч рублей.

Согласно релизу Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, мягкость вердикта объясняется обстоятельствами случившегося.

16 сентября прошлого года в квартире по улице Образцовой выпивали двое мужчин. Во время беседы один из них достал сувенирный меч и направил клинок в сторону своего товарища.

Второй мужчина не удержался на ногах и упал прямо на острие. В итоге он получил слепое проникающее ранение передней поверхности грудной клетки и сквозное повреждение сердце.

От раны мужчина скончался на месте. На судебном заседании его друг признал свою вину и принес извинения семье погибшего.

Ранее подсудимый не имел конфликтов с законом, поэтому суд назначил ему год лишения свободы условно.