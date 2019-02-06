Под Калининградом подняли из болота американский истребитель

В Полесском районе Калининградской области поисковый отряд поднял со дна болота фрагменты американского истребителя "Аэрокобра". На нем в годы Великой Отечественной войны летал советский летчик, сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Сам истребитель был найден еще в прошлом году, но только сейчас погодные условия позволили поднять самолет на поверхность.

Как выяснили поисковики, сам самолет при падении разлетелся на три части и загорелся. Волонтеры нашли фрагменты фюзеляжа, а также неиспользованные боеприпасы, что позволяет предположить, что самолет был сбит во время болевого вылета при подлете к цели.

Судьба летчика пока неизвестна. Останков человека на месте падения истребителя не обнаружено.

Поисковики смогли прочитать номер самолета и двигателя. По этим данным появится возможность установить, к какой воинской части принадлежал истребитель и имя летчика, который им управлял.

Справка "РГ"

Более двух тысяч американских самолетов "Аэрокобра" было поставлено в СССР в период Второй мировой войны по ленд-лизу. Особенность этого истребителя в том, что двигатель в нем расположен позади пилота. Благодаря такому конструкторскому решению истребитель отличался хорошим обзором и маневренностью.