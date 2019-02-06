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06.02.2019 21:57
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сорокин: У УЕФА нет претензий к России в преддверии Евро-2020

Текст: Данила Жиляев
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет нареканий к России в вопросе подготовки к проведению матчей чемпионата Европы-2020. Об этом сообщил член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА), глава оргкомитета "Россия-2020" Алексей Сорокин.
Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости
Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Обсуждение подготовки к предстоящему европейскому первенству прошло в рамках заседания исполкома УЕФА в Риме. Сорокин отметил, что все страны ведут подготовку на хорошем уровне.

На матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге разрешили использовать FAN ID

"К исполкому была сделана короткая презентация - все страны двигаются, все стадионы готовы, кроме одного - в Бухаресте. Вообще, подготовка всех стран идет на хорошем уровне, отмечен хороший прогресс по транспортным концепциям. Этим летом будет запущена волонтерская программа и билетная программа, - приводит слова Сорокина ТАСС. - Про Россию отметили, что все идет нормально, претензий нет".

Сорокин также отметил, что УЕФА рассчитывает на принятие в России специального закона к Евро-2020, подобного тому, какой был принят перед чемпионатом мира-2018. Госдума уже поддержала в первом чтении правительственный законопроект о подготовке и проведении матчей чемпионата Европы, основываясь на положительном опыте законодательного регулирования ЧМ-2018. Речь, в частности, идет о предоставлении иностранным болельщикам безвизового въезда в Россию, а волонтерам - въезда на основании гуманитарных виз. Кроме того, вероятно, в общественном транспорте Санкт-Петербурга в дни матчей будет обеспечен бесплатный проезд.

Продажа билетов на Евро-2020 начнется 12 июня

"Исполком отметил, что Россией ведется работа по принятию специального закона, ведь не каждая страна принимает закон, касающийся Евро, - пояснил Сорокин. - Все гарантии воплотятся в изменение законодательства. Мы ожидаем, что это будет готово через месяц. УЕФА нашу работу видит и также надеется, что этой весной закон будет принят".

Ранее стало известно, что во время Евро-2020 будет использоваться система паспортов болельщика или Fan ID - документа, который не только предоставляет его обладателю ряд льгот, но и является обязательным удостоверением личности, без которого нельзя попасть на стадион даже при наличии билета.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Кириченко: Бельгия - фаворит группы, Россия займет второе место

Чемпионат Европы 2020 года будет уникальным по ряду параметров. Прежде всего, это будет первое европейское первенство в истории, в финальной части которого примет участие 24 команды. Кроме того, впервые турнир пройдет в 12 разных странах, в том числе и России. Стадион в Санкт-Петербурге, где уже успешно проходили игры Кубка конфедераций и ЧМ-2018, примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Отметим, что, поскольку у турнира нет единой страны-хозяйки, все сборные на общих основаниях будут бороться за право попасть в финальную стадию через квалификационный турнир. Сборная России начнет выступление в нем 21 марта выездным матчем с Бельгией. Также нашими соперниками по отборочной группе I являются Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

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