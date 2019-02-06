В Карелии жители поселка сами построили мост

Жители поселка Суоеки Суоярвского района Карелии самостоятельно построили 45-метровый мост через реку Тарасьеки. На его возведение ушло несколько месяцев.

Суоеки входит в состав Найстенъярвского сельского поселения. По переписи 2009 года там проживало 400 человек. Сегодня в населенном пункте осталось чуть более двухсот. Когда-то здесь на нижний склад доставляли пиловочник и древесину. Рабочих возили на делянки как раз по мосту через Тарасьеки.

Но со временем нижний склад расформировали, ликвидировали гараж. И мост начал ветшать. Он не приписан ни к одному предприятию, не числится на балансе никакого поселения - ни сельского, ни районного. Поэтому денег на поддержание его в нормативном состоянии не выделяли. А прошлым летом большегрузный автомобиль вконец сломал поселковую переправу. Передвигаться на автомобилях по нему стало невозможно.

Жители попробовали обратиться к властям, но там сразу ответили: лишних денег на ремонт моста нет

А между тем это самый короткий путь, чтобы добраться в поселок Найстенъярви и в другие населенные пункты Суоярвского района. Туда через мост по лесной дороге где-то километров 15, а в объезд выливается во все сорок. Так что переправа для жителей - не просто возможность отправиться подальше в лес по грибы и ягоды, съездить на рыбалку и охоту, хотя это тоже немаловажный элемент в сельской жизни.

Жители попробовали обратиться к властям, но там сразу ответили: лишних денег на ремонт этого моста просто нет. Тогда решили управляться собственными силами. Инициатором строительства стал житель Суоярви Виталий Рыжохин. В Суоеки у него живет бабушка.

- Мост строили с лета, с августа, - рассказала "РГ" жительница поселка Суоеки Анна Власова.

Образовалась целая неформальная бригада, в которую, кстати, вошел и муж Анны - Андрей. Трудились как местные жители, так и те, для кого Суоеки - это малая родина.

Нельзя сказать, что власти совсем открестились от моста - местный депутат помог с техникой. Предоставил свой трактор и отдал два лесовоза бревен и один из строителей.

Еще немного древесины выделил леспромхоз, житель Суоярви выковал металлические скобы и штыри для креплений переправы. Кто-то подсобил с топливом, с орудиями труда. Словом, помогали всем миром.

- Сейчас мост готов, осталось только набить настил для проезда машин, - подытожила Анна Власова.