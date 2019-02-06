В Петербурге под угрозой оказалась пирожковая на Московском проспекте - заведение, открывшееся еще в 1956 году и ставшее одной из гастрономических достопримечательностей города.

Пирожковая в знаменитом "доме со шпилем" у парка Победы с годами ничуть не растеряла своего шарма и популярности: в небольшом помещении с ностальгическим интерьером всегда людно, свободных столиков при всем желании практически не найти. Постоянные гости здесь не только несколько поколений петербуржцев, но и многочисленные туристы, которые, к слову, о заведении зачастую узнают не столько от местных, сколько из телепередач о путешествиях: для ведущих эта локация как своеобразная визитная карточка Северной столицы, часто становится местом для перекуса в кадре.

Главная "приманка" - традиционная советская рецептура. Она, как и в еще одной кулинарной достопримечательности Петербурга-Ленинграда - пышечной на Большой Конюшенной, - не меняется десятилетиями. Располагает и отношение: наживаться на посетителях здесь не принято, пирожки продают практически без наценки, по 20-30 рублей за штуку.

Спокойную жизнь пирожковой внезапно нарушило сообщение на портале "Наш Санкт-Петербург". Некий Алексей опубликовал там жалобу на "самовольные пристройки к дому", которые якобы не были согласованы с собственниками жилья. На приложенной фотографии в углу внутреннего двора видны две низенькие каморки - их-то и имел в виду автор обращения. Через некоторое время управляющая компания Жилкомсервис N 2 Московского района бойко отчиталась, что обратилась в суд с требованием снести незаконные объекты. Уже известно, что рассмотрение дела состоится в марте.

За разъяснениями корреспондент "РГ" обратилась к владелице пирожковой Валерии Романовой. В этом заведении она работает с 1983 года, а в сфере общепита Московского района и вовсе с 1960-х.

- Мы 62 года никому не мешали, а теперь вдруг стали, - прокомментировала Валерия Николаевна.

По ее словам, пристройки к зданию - это система вентиляции и место для разгрузки. Причем обе конструкции появились одновременно с самой пирожковой, обеспечивая ее нормальную работу.

- Как строился сам дом, так строилась и эта вентиляция, чтобы в квартиры не попадал запах. Подвала под нами нет, поэтому циклон изначально располагался на улице. Чтобы защитить от непогоды, его и обложили кирпичом.

Без внимания Смольного шансы спасти любимую петербуржцами пирожковую минимальны

Этот объект занимает не больше трех квадратных метров, соседняя разгрузочная зона чуть больше - около 14 "квадратов". Ни тот, ни другой действительно в границы дома в свое время не попали, а отдельно согласовывать их никому и в голову не приходило: "они ведь стоят тут столько лет", недоумевают в пирожковой.

В управляющей компании на доводы заведения внимания не обратили и предложили либо согласовать пристройки, либо их снести. Последнее для точки подобно смерти - без вентиляции и разгрузочной зоны печь пирожки не получится, а альтернатив нет. Тот же циклон, перенесенный в помещение, сразу даст ощутимую вибрацию. Значит, придется закрыться.

В пирожковой, чтобы этого не случилось, согласились оформить объекты по всем правилам и попросили у ЖКС на это год. Но управляющая компания снова оказалась непреклонна. Валерия Романова такую однозначную позицию да и само анонимное сообщение на портале списывает только на одно: заинтересованность коммерческих арендаторов. Ведь площади в "доме со шпилем" из-за своего выгодного расположения всегда были привлекательны для бизнеса. И если для нее пирожковая - скорее социальный проект, то другие потенциальные владельцы готовы "выжать" из каждого сантиметра куда больше.

Интересно то, что первый этаж массивного здания изначально строился под объекты шаговой доступности - помимо пирожковой, здесь были парикмахерская, магазин канцелярских товаров и другие заведения. Сейчас практически все эти пространства отданы дорогим ресторанам, но помешала "жильцам" почему-то только советская пирожковая, единственное "слабое звено" в доме, в котором даже парадные, выходящие на улицу, сданы в аренду небольшим магазинам.

Сами петербуржцы тем временем любимое заведение в обиду не дают, всячески его поддерживая. Горожане тоже считают, что УК действует вовсе не в интересах жильцов, а в интересах потенциальных арендаторов.

В Ассоциации рестораторов и отельеров Северо-Запада уже готовят обращение в комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка с просьбой заступиться за пирожковую, "где сохранились ленинградская кухня и атмосфера". Без внимания Смольного, отмечают эксперты, шансы спасти заведение минимальны.

Кстати

Пышечная на Большой Конюшенной улице (ранее Желябова) тоже в свое время была под угрозой закрытия - в 2007 году заведению отказались продлевать аренду. Тогда вопрос решили благодаря именно вмешательству властей, решивших сохранить это место как "точку Петербурга, обладающую особой атмосферой", родную для нескольких поколений горожан.