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06.02.2019 17:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полет по правилам

В городе узаконили использование беспилотников
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 25(7783)
В Петербурге определили правила запуска беспилотных летательных аппаратов. Теперь, чтобы запустить дрон, его владельцу следует собрать объемный пакет документов и получить разрешение в Смольном. Тем не менее добросовестные участники рынка нововведению рады, ведь раньше они были практически лишены возможности легально осуществлять полеты.Разрешение для полетов беспилотников выдается на срок до полугода и оформляется в течение месяца.

И хотя непосредственной структурой, которая выдает разрешение, становится комитет по транспорту, при выдаче заключения учитывается позиция силовых и военных ведомств, а также органов управления воздушным движением. То есть если владелец дрона изъявит желание запускать свой беспилотник в районе Пулково, то с большой долей вероятности он получит отказ. Правда, штрафных санкций в правилах не предусмотрено.

Алексей Семенов, руководитель компании, производящей беспилотники для аэрофотосъемки, говорит, что нововведения в петербургском законодательстве значительно упростят процедуру использования дронов в коммерческом секторе.

Фото: Владимир Аносов
Беспилотникам запретят летать над важными объектами

- Раньше в Петербурге осуществить легальный полет было практически невозможно. Разрешение подписывали чуть ли не первые лица города. В других же регионах бесплилотные летательные аппараты использовались без всяких затруднений, - рассказывает Алексей Семенов.

Эксперт объясняет это тем, что в большинстве регионов разрешения на проведение полетов выдавали органы местного самоуправления, такой пункт прописан в федеральных правилах использования воздушного пространства России. А в Москве и Петербурге, как городах федерального значения, выдача разрешений находилась в ведении органов исполнительной власти. В столице около года назад правила приняли и компании получили возможность оформлять разрешения на беспилотники. Петербургские правила в целом похожи на московские.

Как сообщили "РГ" в городском комитете по транспорту, новые правила уже вступили в силу. Правда, больше всего запросов в Смольном ждут не от организаций, занимающихся с помощью беспилотников определением границ, а от творческих коллективов.

- К нам часто обращались съемочные группы телекомпаний и студий с вопросом, как можно организовать съемку, например, на Дворцовой площади, - говорит официальный представитель комитета по транспорту Ирина Ефимова.

Больше всего запросов ждут не от геодезических организаций, а от творческих коллективов

Пока в комитет не поступило ни одной заявки. Ефимова считает, что обращения начнутся ближе к общегородским праздникам. На День города на Дворцовой площади, возле Ростральных колонн дроны летают десятками. Новые правила подразумевают, что каждый владелец четко пропишет, где будет летать его дрон, с какой площадки стартовать и куда садиться.

Правда, как сообщил "РГ" источник, знакомый с ситуацией, норматив рассчитан в первую очередь на юридических лиц. Любой человек может купить себе беспилотник и использовать его в личных целях, например, снимать деревья в парке. И если его застанут за этим занятием, то никаких санкций к нему применено не будет, ведь с точки зрения юридической это воспринимается примерно так же, как если бы прохожий вел видеотрансляцию событий в парке на свой мобильный телефон.

Примечательно, что тема дронов обсуждается в эти дни не только в Смольном, но и в Госдуме. Депутаты российского парламента рассматривают законопроект, который вводит некоторые запреты на использование беспилотников. В частности, дронам хотят запретить летать в местах массовых гуляний или проведения следственных действий.

Мнение

Сергей Исаев, адвокат:

- Во всей этой дискуссии пока открытым остается вопрос вмешательства в частную жизнь. Отдельные жалобы от граждан уже поступают. Летом квадрокоптеры летают над дачными участками, зимой - у окон квартир в спальных районах. Я полагаю, что в обозримой перспективе появится необходимость в законодательном регулировании, что может снимать квадрокоптер, ведь в действующих правилах указываются только координаты точки взлета и приземления. Важно заранее очертить границы, ведь уже сейчас есть люди, готовые сбивать дроны, которые оказались на их балконах.

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