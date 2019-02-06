За последние годы в Петербурге количество детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 32 процента. Из 11 098 человек почти 10 тысяч сегодня воспитываются в семьях. Однако в социальных учреждениях по-прежнему проживают 1320 детей, 89 процентов из них старше семи лет, а 39 процентов имеют инвалидность.

Эти цифры прозвучали на заседании координационного совета по проблемам попечительства. И проблема, которая сегодня встала во весь рост, тоже была названа: она в том, что вышедший из-под опеки детского дома молодой человек не всегда умеет приноровиться к условиям социума, найти свое достойное место в нем.

Решить эту проблему могла бы, по мнению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, система реального шефства предприятий города над детскими интернатными учреждениями. Промышленники могли бы помогать выпускникам осваивать востребованные профессии, содействовать в их трудоустройстве. По словам эксперта, все дети, которые могут и хотят учиться, должны иметь возможность получить качественное образование. А шефы способны обеспечить ребят наставниками. При этом каждый ребенок должен иметь свою индивидуальную "дорожную карту" будущего, чтобы знать, к чему стремиться.

- Такие "дорожные карты" могли бы стать надежным подспорьем нашим выпускникам, - подтверждает и директор коррекционной школы-интерната N 7 Наталья Бражникова. - И мы всячески стараемся содействовать тому, чтобы наши дети расширяли свои контакты, обрастали друзьями: волонтеры, сестры милосердия из ближайшего храма, студенты академии МВД частые гости в нашем учреждении.

Но было бы хорошо, отмечает директор, чтобы у воспитанников не просто появлялись друзья-тьюторы в первые годы взрослой жизни, но была и реальная возможность выучиться доступной профессии и трудоустроиться в соответствии с ней. А поскольку речь идет о молодых людях с инвалидностью, то и шефами, которые гарантировали бы трудоустройство, в данном случае могли бы становиться предприятия малого бизнеса или бюджетной сферы.

По статистике, лишь один процент выпускников детских домов и школ-интернатов находят официальную работу в первый год самостоятельной жизни

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова приводит любопытные данные: по статистике, лишь один процент выпускников детских домов и школ-интернатов находят официальную работу в первый год самостоятельной жизни. И происходит это вовсе не из-за отсутствия вакансий. Исследование, проведенное среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей, показало: у 84 процентов опрошенных сирот не было проблем с выбором профессии, они шли учиться по принципу - училище со структурным подразделением "детский дом", но большинство из них в будущем вовсе не планировали работать по специальности. Мотивации к труду у них нет.

Понятно, что объясняется это разными причинами. Одна из них - довольно узкий ассортимент специальностей, которым обучают в таких училищах и колледжах.

- Но сегодня, в соответствии с 481-м постановлением, выпускники Центров содействия семейному воспитанию (так сейчас называются детдома) могут оставаться под их крышей и получать питание, одежду, пока не встанут на ноги, - отмечают в службе уполномоченного по правам ребенка. - А учиться профессии - где хотят. Однако становиться самостоятельными, брать на себя весь груз ответственности за дальнейшую жизнь многие выпускники не спешат.

Инфантильность молодых подпитывают и нестыковки в законах и регламентах. Например, получить собственное жилье выпускнику детдома (если он не имел его ранее) бывает проще, чем "выцарапать" свою долю собственности, которая числилась за ребенком до того, как его отправили в детдом. Суды с родственниками нередко занимают годы.

- Уход от "казарменно-учрежденческой" системы к "семейной" должен создавать эмоциональные привязанности, приучать сирот к самостоятельности и развивать элементарные бытовые навыки, - отмечает Светлана Агапитова. - И вот здесь наступают серьезные нестыковки с санитарными нормативами. Практически во всех семьях дети принимают участие в домашнем хозяйстве: ходят в магазин, помогают готовить, моют пол и т. д. Но в условиях детского учреждения СанПиНы это запрещают.

Создание системы шефской помощи воспитанникам должно носить комплексный характер, подчеркивают специалисты. А с другой стороны, шефство должно быть максимально индивидуализировано.

Именно поэтому первоочередной задачей Светлана Агапитова считает организацию комплексной методической поддержки сиротским учреждениям в разработке индивидуальных планов жизнеустройства воспитанников.

- Должно быть так: читаешь его - и ясно видишь судьбу конкретного маленького человека, - говорит она.