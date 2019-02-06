В Поморье сотрудника угрозыска обвинили во взятках от сутенеров

В Архангельске следственные органы СК РФ предъявили бывшему сотруднику уголовного розыска городского УМВД обвинение в получении взяток от организаторов занятий проституцией. По данным следствия, полицейский действовал в составе организованной группы, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Как полагают следователи, с 2012 по 2017 год сотрудник угрозыска и его знакомый, который когда-то также работал в полиции, каждый месяц получали взятки от сутенеров. За это представитель городского УМВД предупреждал организаторов незаконного бизнеса о проверках, направленных на выявление притонов, и помогал им избежать уголовной ответственности.

В общей сложности полицейский и его сообщник получили за покровительство проституции более четырех миллионов рублей.

Примечательно, что один из взяткодателей-сутенеров по просьбе сотрудника угрозыска также выступал посредником в передаче ему денег от других организаторов притонов. Когда полицейского задержали сотрудники ФСБ, посредник продолжал получать от своих "коллег" вознаграждение - якобы для других сотрудников органов внутренних дел - и оставлял его себе. Но в итоге он также был задержан.

Уголовное дело возбудили по материалам РУФСБ и службы собственной безопасности областной полиции.