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06.02.2019 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье сотрудника угрозыска обвинили во взятках от сутенеров

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске следственные органы СК РФ предъявили бывшему сотруднику уголовного розыска городского УМВД обвинение в получении взяток от организаторов занятий проституцией. По данным следствия, полицейский действовал в составе организованной группы, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Как полагают следователи, с 2012 по 2017 год сотрудник угрозыска и его знакомый, который когда-то также работал в полиции, каждый месяц получали взятки от сутенеров. За это представитель городского УМВД предупреждал организаторов незаконного бизнеса о проверках, направленных на выявление притонов, и помогал им избежать уголовной ответственности.

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В общей сложности полицейский и его сообщник получили за покровительство проституции более четырех миллионов рублей.

Примечательно, что один из взяткодателей-сутенеров по просьбе сотрудника угрозыска также выступал посредником в передаче ему денег от других организаторов притонов. Когда полицейского задержали сотрудники ФСБ, посредник продолжал получать от своих "коллег" вознаграждение - якобы для других сотрудников органов внутренних дел - и оставлял его себе. Но в итоге он также был задержан.

Уголовное дело возбудили по материалам РУФСБ и службы собственной безопасности областной полиции.

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