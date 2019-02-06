В Воркуте из-за пожара из шахты эвакуировали 92 горняков

В Воркуте произошел пожар в трансформаторной подстанции на территории склада лесоматериалов шахты "Заполярная - 2". Никакой угрозы для горняков наземное возгорание не представляло, однако правила промышленной безопасности требовали вывести подземную рабочую смену на поверхность. Из шахты эвакуировали 92 человек.

Сигнал о пожаре спасатели получили сегодня, 6 февраля, в 14.20, сообщает ГУ МЧС России по Республике Коми. В 15.07 возгорание локализовали на площади в десять погонных метров, в 15.36 последствия пожара ликвидировали. На месте ЧП работали 77 человек и 20 единиц техники, в том числе 57 человек и 14 единиц техники от МЧС России.

По информации пресс-службы АО "Воркутауголь", легкие повреждения получили два работника. Пожар нарушил электроснабжение шахты. Чтобы его восстановить, компания задействовала резервную линию.