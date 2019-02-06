Аномальное тепло до 19 градусов обещали синоптики на этой неделе

Очень тепло на этой неделе на юге страны. В Симферополе почти лето - 19 градусов тепла. В Туапсе 17 градусов и даже в Красной поляне, на высоте 600 метров над уровнем моря, 14 градусов тепла, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Но теплая погода продержится недолго. Уже завтра в Крыму пройдет снег с дождем, а температура понизится на 10 градусов.

Похолодало и в Москве. Впрочем, сильных морозов синоптики не прогнозируют. В среду 1-6 градусов мороза, по ночам до 10 градусов со знаком минус. Схожая погода в четверг. Похолодание будет сопровождаться небольшим снегом. Но мороз продержится недолго, к воскресенью опять ожидается оттепель. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов.

Экстремальные морозы наблюдаются за Уралом. Они продвигаются на восток и захватывают все новые регионы. В ближайшие дни в центральных и южных районах Красноярского края будет 45-48 градусов мороза по ночам. В Иркутской области 7-8 февраля по ночам температура может опускаться до минус 48 градусов, днем лишь 37 градусов мороза. В Забайкалье ночью до минус 51 градуса, днем - 33 мороза.