Аномальное тепло до 19 градусов обещали синоптики на этой неделе

Новости

ФСБ начало проверку расходования средств "Почты России" в Якутске 05:12
Guardian: Похищенный в 2012 году в Сирии британский журналист жив 04:50
В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем 04:39
Взрыв произошел в метро Вашингтона 04:36
Пожар в деревянном бараке Хабаровска унес жизнь женщины 04:24
В Хабаровском крае при пожаре погибли трое детей 04:17
В Азербайджане три человека пострадали в результате землетрясения 04:13
Греция захотела принять участие в "Турецком потоке" 04:01
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики 02:59
В США заявили о своевременном выводе войск из Сирии 02:21
Германия пообещала НАТО увеличить военные расходы 01:53
Новый кроссовер Mazda дебютирует в Женеве 01:22
Сенат Конгресса США одобрил во вторник подавляющим числом голосов 00:51
Польша объявила о создании кибервойск 00:43
Контрабандисты попытались вывезти из Турции 1200-летнюю Библию 00:22
В Москве арестовали начальника таможенного ОБЭПа 05.02.2019
Сергея "Паука" Троицкого накажут за экстремизм 05.02.2019
На севере Москвы потушили загоревшийся ангар 05.02.2019
УЕФА рассмотрит возможность отмены правила гостевого гола 05.02.2019
В Сирии боевики готовят провокацию с хлором с помощью "Белых касок" 05.02.2019
РФ ждет от БДИПЧ принципиальности в ситуации с наблюдателями на Украине 05.02.2019
Минтранс назвал условия закупки новых автобусов для муниципалитетов 05.02.2019
В Подмосковье при пожаре погибли двое детей 05.02.2019
В Совфеде ответили на слова Порошенко о причинах бедности украинцев 05.02.2019
Арестован владелец автобуса, перевернувшегося под Калугой с детьми 05.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аномальное тепло до 19 градусов обещали синоптики на этой неделе

Текст: Ирина Жандарова
Очень тепло на этой неделе на юге страны. В Симферополе почти лето - 19 градусов тепла. В Туапсе 17 градусов и даже в Красной поляне, на высоте 600 метров над уровнем моря, 14 градусов тепла, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Но теплая погода продержится недолго. Уже завтра в Крыму пройдет снег с дождем, а температура понизится на 10 градусов.

Фото: Instagram.com/ussurtigr/
Брызги кипятка на морозе: Сибиряки запустили #дубакчеллендж

Похолодало и в Москве. Впрочем, сильных морозов синоптики не прогнозируют. В среду 1-6 градусов мороза, по ночам до 10 градусов со знаком минус. Схожая погода в четверг. Похолодание будет сопровождаться небольшим снегом. Но мороз продержится недолго, к воскресенью опять ожидается оттепель. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов.

Экстремальные морозы наблюдаются за Уралом. Они продвигаются на восток и захватывают все новые регионы. В ближайшие дни в центральных и южных районах Красноярского края будет 45-48 градусов мороза по ночам. В Иркутской области 7-8 февраля по ночам температура может опускаться до минус 48 градусов, днем лишь 37 градусов мороза. В Забайкалье ночью до минус 51 градуса, днем - 33 мороза.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев отметил русофобскую направленность политики Евросоюза
Шойгу обозначил сроки разработки наземного "Калибра" и новой ракеты
РФ и Иран отказались от долларов во взаимных расчетах
В Госдуме назвали цель "минирования" с территории Украины
Генпрокуратура Украины усмотрела в заявлениях Медведчука госизмену