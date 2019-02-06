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06.02.2019 11:25
Проект: В регионах

Астраханцы смогут внести свои инициативы в Стратегию-2035

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
В Астраханской области активно обсуждают формирование Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. По мнению врио губернатора Сергея Морозова, наряду с экспертами, экономистами и специалистами профильных министерств свое видение документа обязательно должны дать жители.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

К сегодняшнему дню эксперты уже провели оценку потенциала Астраханской области и определили главные точки роста. На основе аудита региона и социологических опросов выделено девять ведущих направлений стратегии.

- Исследования показали: первые места "антирейтинга" сейчас занимают проблемы в здравоохранении, образовании, состояние дорог и работа общественного транспорта, вопросы ЖКХ и развитие экономики региона в целом, - отметил глава региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Как раз на эти сферы и стоит прежде всего обратить внимание членам правительства. В числе приоритетных губернаторских проектов - создание Фонда развития промышленности, мероприятия в рамках Года здоровья, кадровый проект "Губернаторский резерв", благоустройство 100 сельских улиц, транспортный коридор "Север - Юг", программа развития событийного туризма, экологические программы "Чистые берега" и "Чистая вода" и поддержка предпринимательства.

До 21 февраля в профильных министерствах должны разработать паспорта этих проектов с финансовым обоснованием, сроками исполнения и ожидаемым результатом. По некоторым работа уже началась. Так, в области зарегистрирован региональный Фонд развития промышленности, благодаря которому местные предприятия смогут получить льготные займы на модернизацию оборудования.

Свою лепту в формирование стратегии теперь могут внести и астраханцы - официальный сбор гражданских инициатив уже начался. Первые предложения от горожан, поступившие в городской МФЦ, касались озеленения Астрахани, строительства новых дорог и наведения порядка в деятельности управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

- Я думаю, это правильно, что у каждого желающего будет возможность участвовать в разработке стратегии. Все предложения обработают, а лучшие из них попадут в Стратегию-2035, - пообещал Сергей Морозов.

Справка

Подать свои предложения можно двумя способами: заполнить бумажную заявку через любой МФЦ или его структурное подразделение либо электронную - на сайтах муниципальных образований и областного правительства. Сбор инициатив закончится 30 апреля. Затем экспертный совет рассмотрит все предложения и выберет по три самых интересных и актуальных в каждом направлении, включив их затем в стратегию. А их авторы смогут лично обсудить свои предложения с главой региона.

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