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06.02.2019 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Донского агрария осудили за махинации с субсидиями и кредитами

Текст: Александр Гавриленко

Производитель овощей из Ростовской области приговорен к 4,5 годам колонии за незаконное получение госсубсидий по программе поддержки сельского хозяйства и незаконное получение кредита от Россельхозбанка на 25 миллионов рублей.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ, предприниматель предоставил в минсельхозпрод Ростовской области данные о том, что он якобы купил дорогую систему капельного орошения. За это ему были предоставлены средства господдержки на сумму более 4,8 миллиона рублей. Однако выяснилось, что покупка была фиктивной. По цепочке правоохранители вышли еще как минимум на один случай мошенничества - этот же предприниматель ранее незаконно получил кредит, причинив ущерб "Россельхозбанку" на 25 миллионов рублей.

Суд согласился с доводами обвинения и признал бизнесмена виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая мошенничество и незаконное получение кредита.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Борьба с коррупцией
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