Корабли ЧФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы в Черном море

Два корабля и катер Черноморского поразили ракетным и артиллерийским оружием морские, береговые и воздушные цели. Тренировка готовила экипажи кораблей к ведению морского боя в одиночку, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

- Малый противолодочный корабль "Касимов" Новороссийской военно-морской базы выполнил стрельбы зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Оса" по надводной и воздушной целям, - сообщил Рулев.

Кроме этого, в учениях были задействованы корабли Крымской военно-морской базы: МРК "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр-НК", и ракетный катер "Р-60". Они поразили морские, береговые, воздушные цели и плавающую мину из артиллерийских установок.

Экипажи кораблей продолжат сдавать курсовые задачи еще нескольких суток. Они отработают действия при борьбе за живучесть корабля на ходу, организацию радиационной, химической и биологической защиты при морском переходе, выполнят элементы радиоэлектронной борьбы.