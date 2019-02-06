На Дону полицейских осудили за присвоение денег для информаторов

Верховный суд РФ оставил без изменения приговор областного суда Ростовской области двум сотрудникам полиции Батайска, присваивавшим средства, предназначенные для вознаграждения гражданам, сотрудничающим с правоохранительными органами на условиях конфиденциальности. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мошенничество полицейских раскрыли сотрудники спецслужб. По данным следствия, батайские стражи правопорядка присваивали деньги для информаторов, выделявшиеся по статье "спецрасходы", в течение трех лет. Делали они это с помощью липовых документов.

В суде они были признаны виновными в мошенничестве и служебном подлоге и осуждены на два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год шесть месяцев. Кроме того, их приговорили к штрафу в размере 60 тысяч рублей, от которого в итоге осужденные были освобождены по истечении срока давности.

В конце прошлого года запятнавшие себя полицейские были уволены со службы. Они подавали апелляцию в Верховный суд РФ, но тот оставил приговор нижестоящей судебной инстанции без изменений.