На форуме в Сочи Адыгея предложит бизнесу 67 инвестплощадок

В медиацентре Олимпийского парка 14-15 февраля состоится Российский инвестиционный форум "Сочи-2019". Традиционно в нем принимает участие Адыгея. В состав делегации под руководством главы РА Мурата Кумпилова входят представители органов законодательной, исполнительной власти, главы администраций муниципальных образований, представители бизнес-сообщества.

- Адыгея с 2007 года является постоянным участником инвестиционного форума в Сочи. Работа на этой деловой площадке всегда результативна. Многие из ранее заключенных на форуме в Сочи проекты уже реализованы. Есть заинтересованность потенциальных инвесторов в реализации на территории республики новых проектов. Это свидетельствует о высоком инвестиционном потенциале и благоприятном деловом климате в регионе, - сказал Мурат Кумпилов.

Главы РА также подчеркнул, что для привлечения внимания инвесторов к Адыгее республиканская власть принимает действенные меры для снижения административных барьеров, создания готовых инвестиционных площадок, снятия инфраструктурных ограничений. Кроме того, в республике продолжается развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Уже открыт МФЦ для бизнеса, завершено строительство агробизнесинкубатора. В прошлом году прямую финансовую поддержку получили 123 организации, гарантийную - 10. В этом году внедряется "Программа 8,5", реализуемая корпорацией МПС. Также в 2019-м будет создан центр "Мой бизнес".

Для эффективного использования площадки форума "Сочи-2019" Адыгея подготовила насыщенную деловую программу. Она включается участие в мероприятиях форума, а также серию переговоров и подписаний инвестсоглашанений. По каждому предложению собрана исчерпывающая информация для принятия инвесторами решения.

Республика представит 67 инвестиционных площадок от муниципальных образований, включая 35 промышленных, 8 - под строительство жилых комплексов, 8 туристско-рекреационных и 17 сельскохозяйственных. Большое внимание руководство республики уделит развитию создаваемых в Адыгее парковых зон. Это должно стать стимулом для предпринимательской активности граждан за счет предоставления в аренду на льготных условиях земельных участков с готовой инженерной и энергетической инфраструктурами.

Проекты будут представлены на экспозиционной площадке республики, дизайн которой является своеобразной презентацией Адыгеи. Здесь организовано интерактивное представление инвестиционного потенциала республики, уделено внимание продвижению туристско-рекреационного комплекса.

Центральное место отведено ключевым проектам, которые в настоящее время реализуется в республике. Среди них - строительство и реконструкция семейного торгового центра "МЕГА Адыгея", создание первого в стране мощного ветропарка на 150 мегаватт.

В павильоне республики площадью 88 квадратных метров будет обустроена деловая зона для переговоров. Кроме того, подготовлен обширный рекламный материал: буклеты об Адыгее и сувенирная продукция с символикой республики.

Кстати



Объем инвестиций в основной капитал в республике в 2017 году составил почти 21 миллиарда рублей, за 9 месяцев 2018 года - более 13,4 миллиарда, что выше аналогичного периода 2017-го.



Позиция региона в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив выросла почти вдвое: в 2018 году республика заняла 24 место, показав рост на 19 пунктов. А в 2017-м регион занимал 43 место, рост по сравнению с предыдущим годом составит 26 позиций.