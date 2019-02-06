Для новорожденного сына Женя связала и сшила целое приданое, из остатков ткани смастерила тряпичных куколок и неожиданно загорелась идеей - сделать красивую авторскую куклу. Не прошло и года, как творчество стало для молодой мамы прибыльным видом деятельности.

В квартире у Евгении Никаноровой все хочется рассмотреть и потрогать руками. Старинную этажерку, лампу на затейливой подставке, даже подоконник, украшенный узорами из ромашек.

- Я всегда любила рукодельничать, и, за что ни бралась, все у меня получалось. Лепка, вышивка, вязание, вот попробовала мебель старинную реставрировать - и тоже сноровка не подвела. Научилась делать литье из гипса. Подружка в шутку возмущалась: у тебя единственной на кухне банки не с мукой стоят, а с гипсовым порошком, - смеется Евгения и говорит, что - если занялся изготовлением авторских кукол - без этих умений никуда.

Сама Женя по специальности работник туриндустрии. Десять лет проработала гидом в Таиланде, а потом вернулась уже с мужем на родину - в Ростов.

- В сфере туризма у меня был очень хороший учитель, мой начальник, научивший четко выполнять свою работу. Он мог задать любой вопрос о стране, в которую мы возили туристов, поэтому, когда сотрудники других фирм загорали на пляже, мы ходили и все записывали. И еще тот руководитель научил меня бороться до последнего, защищая интересы клиентов. Он говорил: не надо рассказывать, почему у вас не получилось, меня интересует, что вы сделали. Та закалка мне сейчас очень пригодилась, - говорит Евгения.

Молодая мама считает, что именно в кукольном бизнесе для творческих людей открылась огромная ниша.

Кукольник средней руки может сейчас зарабатывать 60 тысяч в месяц

Увлечение коллекционными да и просто красивыми куклами с каждым годом растет. И на самом деле очень много женщин в декретном отпуске начинают зарабатывать на хенд-мейде (вещах ручной работы), так как одной зарплаты супруга, как правило, не хватает.

Каждую куклу Женя хочет сделать неповторимой. Самое ужасное, по ее словам, когда начинающий кукольник начинает бездумно копировать работы своего учителя, пусть и знаменитого.

- В Белоруссии Галина Дмитрук делает большеглазых гламурных кукол в потрясающих нарядах и украшениях. Галине многие подражают, но ее "барышень" не спутаешь, потому что настоящего мастера отличает свой, особый почерк. Если обучаться на курсах таких профессионалов своего дела, надо вынести какую-то идею и постараться создать свой образ, - считает Женя и советует не экономить на онлайн-обучении.

Одно занятие мало что дает. Как правило, мастера обучают делать ту куклу, которая у них особенно удалась. Например, есть мастер-класс по изготовлению клоунесс, но ты же потом не будешь копировать глаза, рот и уши именно этой куклы. Поэтому для начала необходимо пройти хотя бы курса четыре: с одного можно вынести идею, как сделать обувь, со второго - как прикрепить голову к туловищу, с третьего - как вылепить нос или уши, с четвертого - как прикрепить те же рукава к платью.

Сама Женя потратила на мастер-классы порядка 25 тысяч рублей. Оплатила курсы по изготовлению интерьерной и текстильной куклы, отдельно - курс лепки лица. Будь у нее свободные деньги, еще бы училась и училась. Но еще все впереди.

Евгения начала с самого простого - изготовления текстильной куклы. На таких, кстати, зарабатывать легче всего.

- Сделал один раз выкройку, а потом чуток по-другому разукрасил одежду, другие глазки, губки нарисовал. Затрат по времени уходит очень мало. Другое дело лепная кукла, на которую тратишь в среднем неделю. Один носик соорудить уходит полдня, - вздыхает Женя. Она остановила свой выбор на будуарных и интерьерных куклах - голова и руки у них лепные, а тело текстильное.

Каждая такая кукла расписывается вручную и по мере готовности словно оживает. У каждого мастера в арсенале имеются наиболее востребованные сейчас персонажи - ангелы, арлекины, гномы, эльфы, Алиса из Страны чудес. Эти яркие образы можно коллекционировать до бесконечности.

- Кукольник средней руки сейчас может зарабатывать 60 тысяч рублей в месяц, - говорит Евгения. - Он сам варьирует, как ему распределить свои усилия и время, все зависит от того, что тебе больше всего удается. Можно сделать восемь-девять текстильных кукол по семь тысяч рублей или четыре лепных по 15 тысяч, а можно месяц потратить, чтобы сделать эксклюзивную дорогую красотку. У признанных мастеров лишь одна только кукла может стоить 150 тысяч рублей. Речь идет о наиболее дорогих, которые приобретают не как детскую игрушку, а как украшение интерьера или очередной экспонат в частную коллекцию.

Никанорова продает своих очаровательных куколок по сходной цене. В среднем интерьерную куклу ростом 25 сантиметров, на которую уходит неделя работы, за семь тысяч рублей. Можно, говорит, поставить и 25 тысяч, но тогда будешь работать в стол.

Точную себестоимость куклы, признается мастерица, высчитать очень сложно. Дорого обходятся ткани, те, что продаются в обычных магазинах, не подходят. Надо заказывать специальные наборы кружева и тканей, расписанных вручную. Еще нужны пастели, акварели, декоративная косметика, чулки, веера и бальные сумочки. Дополнительный заработок в кукольной индустрии - проведение мастер-классов. В среднем 1,5 тысячи рублей за три часа.

- Это небольшой курс для людей, которые хотят окунуться в кукольный мир, - говорит Евгения. - Особой популярностью мастер-классы пользуются накануне праздников. Например, накануне Нового года мы мастерили кукольных свинок.

Будущим мамам, которые в декрете хотели бы зарабатывать деньги, Евгения советует заранее подготовить площадку для занятия кукольным бизнесом. Начать с обучения, затем обустроить место для работы и приобрести специальные инструменты.

Женя мечтает о собственной мастерской, потому что, имея малыша, делать кукол очень сложно. Зазевался, а карапуз уже весь бисер рассыпал и пластилин поломал на мелкие кусочки. Хорошо еще, что не добрался до винтажных кружев. Поэтому до ночи старинный шкаф резного дерева, где хранятся все кукольные богатства, родители стараются запирать. Ну а ночью начинается волшебство!

Сейчас Женя готовится к международному конкурсу кукольников "Весенний бал". Для куколки-дебютанки уже вылеплена головка, придумана прическа, готово даже хрупкое тельце. Трогательная красотка-эльф сидит на краешке этажерки, а во взгляде такая милая скорбь - а одеть-то нечего!

Кстати

Среди коллекционеров ценятся шарнирные куклы из фарфора, выполненные в единственном экземпляре. С точки зрения инвестиций покупка такой куклы - своеобразное вложение капитала. Для изготовления подобных красавиц одна только муфельная печь стоит 90 тысяч рублей. На юге России подобные фарфоровые куклы делают супруги Анастасия и Сергей Луценко из Краснодара.