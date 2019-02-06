Регионы устанавливают свои правила сбора валежника

Власти регионов устанавливают избыточные и необоснованные требования, затрудняющие гражданам сбор валежника, показал мониторинг, проведенный Комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

С 1 января 2019 года россияне получили право бесплатно для собственных нужд собирать в лесах валежник - лежащие остатки стволов деревьев, сучьев после снеговала, шторма, бурелома или других природных явлений. До конца 2018-го регионы должны были внести изменения в местные нормативные акты, регулирующие порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов. Некоторые внесли, но не те, что ожидались.

В Краснодарском крае установлены порядок и сроки подачи уведомления гражданами, "имеющими намерение" собрать валежник, а учет объема собранного валежника должно вести соответствующее учреждение до вывоза из леса. В Хабаровском крае можно собирать валежник только с помощью ручного инструмента и только в местах, указанных лесничеством. В Пензенской и Тульской областях собирать валежник можно, но только вручную, без использования, "рубящего инструмента, пил и сучкорезов". В Тверской области установлено, что длина палок валежника должна составлять не более одного метра. "Почему валежник должен составлять не более одного метра, а не, например, 1,20 или 95 сантиметров? Но ведь кто-то это придумал, кто-то это разрабатывал", - возмущен председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Люди говорят о том, что экономят на закупке дров от 15 до 30 тысяч рублей за зимний период

В Бурятии информация о местах заготовки и сбора валежника размещается на официальном сайте, а за то, что люди будут заготавливать валежник не там, где предписано, предусмотрены меры ответственности в соответствии с КоАП РФ "Мелкое хищение" и даже по статье 158 Уголовного кодекса "Кража", предполагающей сроки от двух до пяти лет лишения свободы. "В Иркутской области в заксобрание правительством региона сначала был внесен законопроект, который обязывал граждан сообщать о сборе валежника по почте за месяц или путем личного визита в соответствующее учреждение. Мы вмешались в этот процесс, и заксобрание внесло соответствующие поправки", - отметил Николаев. Он призвал регионы "не издеваться над людьми и дать им возможность пользоваться своими правами".

По Лесному кодексу порядок заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд устанавливается региональными законами. Большинство регионов их уже приняло, некоторые только утверждают их проекты, сообщили "РГ" в Рослесхозе. К сожалению, избежать "опасных перекосов" практически невозможно. "Ни у минприроды, ни у Рослесхоза нет полномочий как-либо влиять на решение субъектов по внесению изменений в их законы. Рослесхоз по запросам субъектов оказывает методическую помощь в подготовке законопроектов. Кроме того, Рослесхоз ведет мониторинг подготовки и внесения изменений в региональное законодательство", - отметили в ведомстве.

Конечно, есть регионы, которые пользуются законом, чтобы к пожароопасному сезону расчистить леса, и публикуют информацию о том, где больше всего деревьев, поваленных из-за погодных условий. Это происходит, например, в Ханты-Мансийском автономном округе. Но таких меньшинство.

"Мы единогласно проголосовали за то, чтобы люди могли беспрепятственно, бесплатно и без дополнительных разрешений использовать по собственному усмотрению сухие упавшие стволы деревьев, как это было испокон века. С точки зрения законотворчества мы не стали первопроходцами, просто вернули то, что было закреплено в российском законодательстве еще указом императора Петра II в 1729 году. И не зря. Люди говорят о том, что экономят на закупке дров от 15 до 30 тысяч рублей за зиму, - привел цифры Николаев. - Нам нужно убирать ненужные и ошибочные ограничения, а не плодить новые. Мы ведем большую работу по организации парламентского контроля. Он должен вестись не только за фактом разработки нормативно-правовых актов или за фактом принятия региональных законов".

Кстати, приморские законодатели готовят обращение в адрес федеральных властей о необходимости дальнейшего совершенствования федеральной нормативно-правовой базы и уточнения понятия "валежник". По мнению депутатов края, порубочные остатки, находящиеся в местах проведения лесосечных работ, также должны быть отнесены к валежной древесине, а их сбор разрешен населению.