Волгоградские доярки признались в воровстве скота

В Котовоском районе Волгоградской области полицейские практически случайно раскрыли факт воровства телят с местной фермы.

Как рассказали в полиции, накануне участковый проводил подворный обход и обратил внимание на неучтенный скот у двоих сельских жительниц.

Опросив хозяек, он понял, что два семимесячных теленка были похищены в июле прошлого года с территории фермы, где обе работают доярками. Женщины сразу признались, что похитили новорожденных телят, а руководству сообщили, что животные погибли.

Сейчас устанавливается объем ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За кражу в данном случае можно получить до пяти лет лишения свободы.