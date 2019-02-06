Екатеринбург и Симферополь свяжет прямой поезд

Прямое железнодорожное сообщение Екатеринбург-Симферополь откроется для пассажиров в декабре 2019 года.

Председатель комитета по санаторно-курортному делу и туризму Республики Крым Алексей Черняк не исключает, что возить уральцев на полуостров будут двухэтажные вагоны. Главными "крымскими магнитами" являются, конечно же, море и прекрасный климат - сейчас температура воздуха здесь плюс 20 градусов.

- В прошлом году в Крыму отдохнули 6 миллионов 800 тысяч туристов из 132 стран мира, основными направлениями стали пляжный отдых, санаторно-курортное лечение, детский туризм. При этом многим жителям полуострова будет интересно посмотреть, что такое уральская зима и 35-градусные морозы, так что можно рассчитывать и на туристический "взаимообмен", не говоря уже о бизнес-визитах на Средний Урал, - считает Черняк.

Кстати, по словам исполнительного директора турфирмы Сергея Толчина, доля Екатеринбурга во въездном российском туризме растет. Если исключить из списка "гигантов" (Москву и Санкт-Петербург), столица Среднего Урала входит в тройку лидеров (после Сочи и Казани). В рейтинге внутреннего туризма область также "в первом ряду" - вместе с Казанью и городами "Золотого кольца".