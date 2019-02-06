За последние десять дней спасатели, сотрудники полиции, медики Ямала, Югры и Тюменской области спасли от обморожения не менее трехсот человек, а иных от верной смерти.

По Салехарду можно будет прогуливаться только на следующей неделе, когда морозы ослабнут до 20 градусов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Западносибирские регионы арктическая стужа захватила в полон еще в третьей декаде января. На Ямале, когда столбик термометра опускался ниже 40 градусов, закрывали движение по зимникам, отменяли рейсы воздушных лайнеров, не подлежащих эксплуатации в сильный мороз. По сей день предельно ограничено движение междугородных автобусов, а на отдельных направлениях рейсы вовсе отменены. Например, из Тюмени в Ханты-Мансийск. Риск велик. Так, в Исетском районе застывший на ночной дороге автобус вместе с пассажирами пришлось свыше часа отогревать бригаде МЧС. К слову, 7 января в Тюмени, по прогнозам, ожидается почти минус сорок. Региональное управление МЧС готово отправить в точки ЧП 11 мобильных пунктов обогрева.

Попадают в беду даже привычные к жестоким морозам коренные северяне. Подвел вездеход семью Тайшиных: вместе с погодками, старшему из которых два года, родители возвращались в стойбище из Салехарда с горючим и продуктами. Благо, сотрудники "Ямалспаса" довольно быстро обнаружили незадачливых покупателей среди ночной тундры. Вызволяли спасатели и водителя КамАЗа, самоуверенно отправившегося в 500-километровый путь по Заполярью. Двигатель заглох, а вокруг - лишь снежная пустыня. Несчастного эвакуировали вертолетом в Салехард.

В роли спасателей часто выступают сотрудники ГИБДД. В Югре количество патрульных авто на загородных трассах увеличено вдвое. Полицейские поят попавших в дорожный переплет горячим чаем, помогают отремонтировать машину и добраться до ближайшего города или станции техобслуживания. Без обморожений, увы, не обошлось - пострадавших десятки. Несколько окоченевших тюменцев спасли от гибели случайные прохожие.

На Южном, Среднем Урале и в Зауралье аномальные морозы больших неприятностей не принесли. Для спасения попавших в ЧП водителей по трассам курсировали мобильные пункты обогрева.

"Еду из рейса, не добравшись до Кургана, встал на обочине. Подъехала спецмашина с маячками: предложили помощь, поинтересовались, все ли у меня хорошо. Был приятно удивлен",- написал в соцсети один из дальнобойщиков. На портале "Взаимопомощь на дорогах Екатеринбурга" транслировали SOS и передавали благодарности землякам, выручившим водителей.

Компания Упрдор "Южный Урал" ввела временное ограничение движения для транзитного транспорта в направлении Казахстана. Они касаются участка 396 км+940 - это международный автомобильный пункт пропуска "Петухово" федеральной дороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Для транзитного транспорта организованы временные стоянки.

Самую низкую температуру в Свердловской области, как ни странно, зафиксировали жители Екатеринбурга. В соцсетях горожане выкладывали фото уличных термометров, шкала которых приближалась к отметке -50. Некоторые не выдержали натиска мороза и лопнули.

За три дня в Екатеринбурге с обморожениями рук и ног госпитализированы 15 человек, сообщили "РГ" в управлении здравоохранения. Большинство пострадавших - мужчины, скорую помощь для них вызвали прохожие. А вот 40-летний житель поселка Шабры погиб. Прохожие поутру обнаружили его тело в снегу. Прибывшие медики констатировали смерть.

В Кургане полицейские спасли замерзающих в сугробе мужчину и женщину. Несчастных нашли уже с признаками обморожения. От холода они не могли двигаться, назвать свои имена и объяснить, как оказались на улице. Пострадавших перенесли в ближайший дом, где топили печь, а затем на "скорой" отправили в больницу.

По наблюдениям, последний раз 35-градусные морозы в начале февраля были в Зауралье 18 лет назад. Правда, скоро они ослабеют. По прогнозам, в конце недели циклон начнет смещаться и пойдет снег.

Трамвай сковало льдом

Каких-либо крупных коммунальных аварий из-за холодов в регионах не зафиксировано, за исключением горячего фонтана, забившего из-за повреждения теплотрассы около дома № 336 по проспекту Победы в Челябинске в ночь на среду. По отзывам очевидцев, струя кипятка и пара добралась до крыши дома, побежала по перекрытиям, и жильцы были вынуждены экстренно покинуть квартиры. Инцидент произошел в 4.30, а в 7.30 из-за потоков воды, заливших проезжую часть, в рельсы намертво вмерз трамвай, образовав огромную пробку. Как пояснили в МУП "Челябинский горэлектротранспорт", проверяя пути, дежурный вагон забуксовал в ледяной каше на перекрестке, из-за чего произошел сбой в контактной сети. А когда бригада устранила повреждение, оказалось, что вагон сковала ледяная корка.

Шорты - зимняя одежда

Те, кто не страшится холодов, заряжают земляков энергией и оптимизмом. Житель ямальского Муравленко Марат Фазлетдинов выложил в Сеть ролик о непринужденной уличной пробежке с комментарием: "У нас сегодня потеплело до минус сорока". Популярен ролик о едущем на работу в минус 48 велосипедисте из Ноябрьска. Кстати, в окрестностях этого города недавно испытывали лютыми холодами президентские лимузины Aurus Senat. Ну а в Тюмени организатор зимних пробежек с оголенным торсом и в шортах Антон Герасимов вообще сожалеет, что "крутых морозов" пока не дождался.