В Курганской области экспорт зерна и продуктов его переработки за год вырос в четыре с лишним раза, однако их доля в общем объеме вывозимой из региона продукции - лишь один процент.

По данным регионального управления ФНС, 102 курганских экспортера продали в 2018 году за рубеж продукции на 13,2 миллиарда рублей. Если сравнивать с 2017-м, то увеличение более чем в два раза, а если с 2016-м, когда объемы экспорта превышали 16,5 миллиарда, то наблюдается спад.

- В прошлом году рост обеспечил, по сути, один налогоплательщик, - пояснил и. о. руководителя УФНС России по Курганской области Марат Сагитуллин. - Если не брать его в расчет, у остальных динамика около шести процентов.

Та же компания обеспечила львиную долю экспорта и в 2016 году. Ссылаясь на налоговую тайну, в ведомстве не называют "героя", хотя нетрудно догадаться, что речь об оборонном предприятии, выпускающем боевую технику (77 процентов экспорта региона - доля производителей машин и оборудования).

Между тем экспортный потенциал Зауралья гораздо шире ассортимента боевых машин пехоты. Например, в регионе успешно развиваются два мощных фармпредприятия. Пользуются спросом, в том числе и за границей, мясные консервы. Экспортируются биологические ресурсы (гаммарус, цисты артемии, охотничьи трофеи), лес и пиломатериалы и, конечно, зерно.

По словам руководителя управления Россельхознадзора по Курганской области Андрея Лушникова, в масштабе России экспорт продукции АПК и ОПК сопоставимы. Так что у аграрной Курганской области перспективы хорошие. Правда, все рынки в мире давно поделены, чтобы вклиниться туда, приходится работать по каждому виду сельхозпродукции буквально в ручном режиме, чем активно занимается центральный аппарат Россельхознадзора. Потихоньку отвоевывают место под солнцем курганские хлеборобы: за год объемы экспорта зерна выросли более чем в четыре раза. Сельхозпродукцию за рубеж вывозят шесть предприятий: пшеницу и горох - в Казахстан, ячмень - в Литву и Азербайджан, рапс - в Монголию, лен - в Китай и Чехию. Сейчас рассматривается вопрос о включении Курганской области в перечень поставщиков пшеницы в КНР.

Курганская область - единственный субъект РФ, где сельхозпроизводители имеют собственный вагонный парк

По прогнозу Минсельхоза РФ, в 2019 году страна сможет экспортировать 42 миллиона тонн зерна. В Курганской области профицит этой продукции составляет миллион тонн, то есть более двух процентов от общего объема экспорта. На эту цифру в регионе и собираются ориентироваться. Задача сложная: в прошлом году, например, из возможных 320 тысяч тонн смогли вывезти меньше половины - 145,5 тысячи. И то лишь благодаря льготному тарифу и собственному вагонному парку (область, напомним, вошла в число 13 регионов, которым Минсельхоз субсидировал экспортные железнодорожные перевозки зерна). По информации регионального департамента АПК, в правительстве РФ находится на согласовании проект документа о продлении этой меры поддержки, Зауралье в числе восьми регионов, которым будет снова предоставлена такая возможность.

Льготный тариф, конечно, дело хорошее, но смысла в нем никакого, если зерно не на чем вывезти. Глава областного департамента АПК Сергей Пугин признался: весь прошлый год власти и производители зерна боролись с нехваткой подвижного состава. Спасла инициатива двух предпринимателей, которые просто купили 150 железнодорожных вагонов-зерновозов. Курганская область, кстати, - единственный субъект РФ, где сельхозпроизводители имеют собственный вагонный парк. Даже железнодорожники признают, что именно частный подвижной состав помог курганцам экспортировать такое количество зерна. Всего, по данным ЮУЖД, в 2018 го ду из Зауралья отправлено 180 тысяч тонн грузов на экспорт, что на 86 процентов больше, чем годом ранее. В структуре экспортного грузопотока, перевозимого железнодорожным транспортом, наиболее значительное место занимают зерновые и масличные культуры.

У частного вагонного парка, безусловно, есть экономические плюсы. По словам предпринимателя Олега Колташова, при хорошем урожае есть риск продать зерно у себя в регионе ниже себестоимости. Наличие вагонов позволит экспортировать излишки по приемлемым ценам, а значит, сохранить рентабельность, получить возможность создавать новые рабочие места, вводить в оборот сельхозугодья. Вместе с тем собственник парка подчеркивает: вагоны недешевы (курганцы потратили более 500 миллионов рублей), и хорошо бы получить господдержку на их приобретение.

Аналогичная ситуация и с контейнерами для перевозки пиломатериалов. В прошлом году предприятия Зауралья отправили за экспорт 231,7 тысячи кубометров продукции лесопереработки. По словам предпринимателя Фаяза Нургалина, зарубежные потребители предъявляют к ней очень высокие требования. Чтобы быть конкурентоспособным на этом рынке, нужно покупать современные станки, и тут без помощи государства не обойтись.

Кстати

Правительство Курганской области пообещало за счет федеральных и региональных программ увеличить финансирование поддержки экспортеров в четыре раза. В этом году в Зауралье заработают новые инструменты поддержки бизнеса, направленные на продвижение продукции местных предприятий за рубеж.