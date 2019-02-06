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Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 21:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эфирные возможности

Региональным телеканалам предложили вложиться в третий мультиплекс
Текст: Елена Миляева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 26(7784)
Минкомсвязь РФ предложило запустить третий мультиплекс - пакет из десяти бесплатных общедоступных местных каналов в тех регионах России, где смогут оплатить услуги вещания. На Среднем Урале их стоимость оценивается в 418 миллионов рублей в год.

По словам главы федерального министерства Константина Носкова, десять региональных телеканалов, готовых поучаствовать в этом проекте, могут "скинуться по 41 миллиону рублей" и оплатить свою трансляцию на всю Свердловскую область. По данным Минкомсвязи, после обсуждения в правительстве проект может быть реализован до конца нынешнего года. Однако участники рынка инициативу не оценили.

- Это абсолютно нереальная сумма для любого регионального телеканала, - отмечает генеральный директор свердловской телекомпании ОТВ Антон Стуликов. - Например, годовой бюджет нашего составляет 61 миллион рублей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Выживут ли уральские телекомпании после отключения аналогового вещания

Создание третьего мультиплекса - только один из вариантов решения проблемы (мы подробно рассказывали об этом в материале "Малая родина не видит", "Экономика УрФО" от 31.01.2019). Напомним, региональные телекомпании не вошли в состав первых двух бесплатных цифровых пакетов и теряют своих зрителей, да и рекламодателей в связи с переходом с аналогового вещания на цифровое. Рассматривается также вопрос региональных врезок на федеральном канале ОТР, однако при этом местные каналы не смогут привлекать рекламу, что подорвет их экономику. Еще один вариант - дать возможность местным телекомпаниям вещать на цифровых частотах.

- Минкомсвязь и Роскомнадзор могут изменить действующие правила и позволить нам участвовать в конкурсах на получение частот для цифрового вещания, - считает Стуликов. - При получении этого права мы готовы устанавливать собственные передатчики на объектах связи, которые построила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), встраиваться и дополнять ее программу цифровизации. Таким образом, РТРС ничего не потеряет.

Для этого, по его мнению, необходима поддержка властей: депутаты Госдумы и члены Совфеда должны пролоббировать такую позицию на федеральном уровне.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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